La IA reveló cuáles son las palabras que más repiten las personas "menos inteligentes"

Siempre

Nunca

Obvio

Todos

Nadie

Cero

Re

Literal

Tipo

Posta

Uno de los puntos que tienen en común varias de estas expresiones es que tienden a presentar las ideas de manera absoluta. Palabras como "siempre", "nunca", "todos" o "nadie" pueden limitar los matices de una conversación, ya que reducen situaciones complejas a afirmaciones generales.

Por otro lado, términos como "tipo", "literal" o "posta" pueden funcionar como muletillas cuando se utilizan constantemente. Según la IA, esto podría indicar una menor búsqueda de palabras específicas para expresar una idea con mayor claridad.

Aun así, el informe destaca que el contexto es fundamental. Muchas personas utilizan estas expresiones de forma cotidiana sin que eso tenga relación directa con su inteligencia, ya que también influyen factores como la edad, el entorno social y la forma de comunicación habitual.

La inteligencia artificial explica que quienes suelen tener un vocabulario más amplio tienden a elegir palabras más precisas, realizan más aclaraciones y buscan desarrollar mejor sus opiniones antes de llegar a una conclusión.

Por eso, más que evitar ciertas palabras, los expertos recomiendan ampliar el vocabulario, leer con frecuencia y practicar una comunicación más clara para fortalecer la manera de expresar pensamientos e ideas.