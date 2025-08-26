 La inteligencia artificial reveló cuáles serán los alimentos más saludables

Elegir alimentos ya no solo busca sabor, sino beneficios reales para el cuerpo y el planeta. Según expertos y recomendaciones de herramientas deinteligencia artificial, las opciones más populares incluyen proteínas vegetales que reemplazan la carne, fermentados que cuidan la salud intestinal y alimentos antes considerados exóticos. También destacan bebidas energizantes naturales y snacks prácticos para el día a día.