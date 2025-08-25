La predicción de la IA sobre los países que sobrevivirían a una tercera guerra mundial
La inteligencia artificial analizó geografía, política y recursos para identificar los países más seguros en caso de un conflicto global. Mirá.
La creciente tensión internacional hace que muchos se pregunten dónde estar seguros si estallara un conflicto de magnitudes globales. Aunque ningún rincón del planeta estaría completamente a salvo, un análisis hecho con inteligencia artificial reveló cuáles serían los países con más chances de mantenerse al margen de una Tercera Guerra Mundial.
El estudio se centró en aspectos clave como la neutralidad histórica, la ausencia de infraestructura militar, la estabilidad política y el aislamiento geográfico. Estos factores, combinados con la capacidad de autoabastecimiento y la poca relevancia estratégica para las potencias militares, determinan qué naciones podrían transformarse en refugios seguros.
A la hora de evaluar riesgos, la inteligencia artificial también tuvo en cuenta cómo actuaron estas naciones en conflictos pasados, su peso en la política internacional y la posibilidad de que se conviertan en objetivos bélicos. Los resultados arrojan un listado llamativo, en el que aparecen tanto países europeos como microestados y territorios asiáticos alejados de las disputas mundiales.
Los países que sobrevivirán a una tercera guerra mundial, según la inteligencia artificial
Suiza: con su tradicional neutralidad y un sistema de defensa civil avanzado, sigue siendo considerado un territorio seguro. Además, su rol como sede de organismos internacionales refuerza su condición de espacio respetado incluso en tiempos de guerra.
Tuvalu: este microestado del Pacífico no tiene ejército ni recursos estratégicos. Su ubicación remota y su mínima relevancia militar lo vuelven prácticamente invisible para cualquier conflicto de gran escala.
San Marino: enclavado dentro de Italia, mantiene una política exterior de no intervención. Su tamaño reducido y su carácter simbólico en la diplomacia europea lo alejan de posibles ataques.
Bután: con un modelo de desarrollo basado en la Felicidad Nacional Bruta, evita alianzas militares y carece de recursos que lo hagan atractivo como objetivo. Su posición aislada y su política pacífica lo convierten en un país poco probable de verse envuelto en una guerra global.
Aunque el escenario de una Tercera Guerra Mundial sigue siendo incierto, lo que plantea la inteligencia artificial abre un debate interesante: qué naciones tienen más posibilidades de quedar fuera del mapa bélico y cómo el mundo se está preparando —o no— para un futuro que muchos ven con creciente preocupación.
