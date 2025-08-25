La predicción de la IA sobre los países que sobrevivirían a una tercera guerra mundial

Suiza: con su tradicional neutralidad y un sistema de defensa civil avanzado, sigue siendo considerado un territorio seguro. Además, su rol como sede de organismos internacionales refuerza su condición de espacio respetado incluso en tiempos de guerra.

Tuvalu: este microestado del Pacífico no tiene ejército ni recursos estratégicos. Su ubicación remota y su mínima relevancia militar lo vuelven prácticamente invisible para cualquier conflicto de gran escala.

San Marino: enclavado dentro de Italia, mantiene una política exterior de no intervención. Su tamaño reducido y su carácter simbólico en la diplomacia europea lo alejan de posibles ataques.