Cómo sería San Martin si viviera en el 2025: la respuesta de la inteligencia artificial

José de San Martín es una de las figuras más importantes de la historia argentina y latinoamericana. Su rol en la independencia de Argentina, Chile y Perú lo convirtió en un símbolo de libertad y unidad que trasciende fronteras y generaciones. En cada 17 de agosto, el país entero recuerda su legado con actos, homenajes y la promesa de mantener vivos los ideales por los que luchó.