La inteligencia artificial reveló cuáles son los cursos para conseguir trabajo

La ciberseguridad es otro de los grandes pilares, impulsada por el crecimiento del trabajo remoto y el aumento de ataques informáticos. Capacitarse en protección de datos, auditorías o respuesta ante incidentes se transformó en una ventaja competitiva para quienes buscan empleo.

Dentro del ámbito de los negocios, cobran fuerza los cursos de marketing digital, comercio electrónico y gestión de proyectos. Las empresas necesitan profesionales que sepan posicionar marcas en internet, manejar ventas online y coordinar equipos de trabajo con eficiencia.

Por último, las habilidades personales —como liderazgo, comunicación efectiva o dominio de idiomas— marcan la diferencia en los procesos de selección. Estos conocimientos permiten desenvolverse mejor en entornos laborales diversos y colaborar de manera más productiva.