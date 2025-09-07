Los libros de ciencia ficción que predicen el mundo actual, según la inteligencia artificial

Harvard Ciencia Ficcion (1).png

Neuromante de William Gibson marcó el inicio del ciberpunk, mostrando un universo dominado por corporaciones y hackers que controlan información en el ciberespacio. La visión de Gibson se anticipa a debates sobre IA, big tech y ciberseguridad, donde el poder reside en quienes manejan los datos.

En Snow Crash, Neal Stephenson plantea un mundo donde corporaciones privadas reemplazan a gobiernos y la vida digital tiene tanto peso como la real. La novela advierte sobre la manipulación cultural, fake news y algoritmos que hoy afectan redes sociales y metaversos, demostrando que la distopía tecnológica está más cerca de lo que creíamos.

Finalmente, El cuento de la criada de Margaret Atwood muestra una teocracia totalitaria donde las mujeres pierden derechos y son reducidas a funciones reproductivas. La historia critica el autoritarismo y la opresión, y hoy se conecta con debates sobre derechos reproductivos, aborto y libertades civiles.

Estos cinco libros comparten la capacidad de advertir sobre los riesgos de la concentración de poder, la manipulación y la vigilancia, ofreciendo una mirada crítica sobre la sociedad y sus posibles caminos futuros. La inteligencia artificial señala que la ficción distópica de ayer se asemeja a muchas de las tensiones que vivimos en la actualidad.