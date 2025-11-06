El método casero para dejar la mampara del baño como nueva y sin utilizar productos químicos

Las marcas blancas que aparecen con el tiempo no son solo “suciedad acumulada”, sino que responden a procesos químicos más complejos. Principalmente se trata de sarro inorgánico, formado por cristales microscópicos de calcio y magnesio que deja el agua al evaporarse, y de esterato, un compuesto graso que surge al mezclarse esos minerales con restos de jabones y champús.