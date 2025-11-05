Cómo es el truco para dejar las ventanas limpias y sin rastros

Limpiar las ventanas puede ser agotador cuando nunca quedan realmente brillantes. Por suerte, existe un truco casero simple que permite dejarlas impecables en segundos, sin recurrir a limpiavidrios ni jabón. Con este método, los cristales recuperan su transparencia y se eliminan las manchas con facilidad, haciendo que la tarea de mantener la casa reluciente sea mucho más rápida y sencilla.