El paso a paso para afilar cuchillos en solo un minuto
Con este truco casero, podés devolverle el filo a tus cuchillos y olvidarte de las hojas desafiladas en la cocina de todos los días.
Cocinar con un cuchillo sin filo complica cualquier preparación, ralentiza los cortes y aumenta el riesgo de accidentes. Con este truco casero, podés devolverle el filo a la hoja, facilitar el trabajo en la cocina y proteger los ingredientes, haciendo que cortar sea más seguro, rápido y preciso en cada receta.
Cómo afilar cuchillos con papel de aluminio
Cuidar el filo de los cuchillos es fundamental para cocinar de manera segura y eficiente, y existen múltiples métodos al alcance de todos. Entre ellos, un truco casero simple y económico es utilizar papel aluminio. Solo hay que plegar varias veces una hoja y deslizar la hoja del cuchillo de diez a quince pasadas sobre el borde, simulando un corte. Esta técnica ayuda a pulir la hoja y corregir pequeñas imperfecciones, ideal como solución rápida cuando el desgaste no es profundo, aunque no reemplaza un afilado profesional.
Para quienes buscan mayor precisión, la piedra de afilar sigue siendo una de las mejores herramientas. Manteniendo un ángulo de entre 15 y 20 grados, se desliza la hoja varias veces por ambos lados, equilibrando el filo. Otra opción tradicional es la chaira, que corrige deformaciones mínimas con unas cuantas pasadas firmes, asegurando cortes limpios y seguros.
Los afiladores manuales y eléctricos combinan practicidad y velocidad. Los manuales incluyen ranuras con distintos materiales para restaurar el filo en etapas, mientras que los eléctricos automatizan el proceso, aunque su uso frecuente puede desgastar más rápido la hoja.
Existen también otros trucos caseros de emergencia: papel de lija fino, el cuello de una botella de vidrio o la parte sin esmaltar de una taza de cerámica. Son útiles para ajustes momentáneos, siempre con cuidado y limpieza posterior para eliminar residuos metálicos.
Mantener el cuchillo afilado no solo mejora la precisión al cortar, sino que evita accidentes y facilita el trabajo en la cocina. Al igual que estas técnicas, los chefs remarcan otros detalles esenciales, como Marcos Servera: “Lavarla es un pecado” sobre gambas, o Juan Crujeiras: “Para freír pescado sin que se despegue la piel, el truco es usar papel de horno en la sartén”. Estos consejos muestran que tanto los trucos caseros como la atención al detalle hacen la diferencia en la cocina.
