El paso a paso para afilar cuchillos en solo un minuto

Cómo afilar cuchillos con papel de aluminio

Cuidar el filo de los cuchillos es fundamental para cocinar de manera segura y eficiente, y existen múltiples métodos al alcance de todos. Entre ellos, un truco casero simple y económico es utilizar papel aluminio. Solo hay que plegar varias veces una hoja y deslizar la hoja del cuchillo de diez a quince pasadas sobre el borde, simulando un corte. Esta técnica ayuda a pulir la hoja y corregir pequeñas imperfecciones, ideal como solución rápida cuando el desgaste no es profundo, aunque no reemplaza un afilado profesional.