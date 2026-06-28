La mirada de Zygmunt Bauman sobre los proyectos de vida y la inmediatez.

Lo que Bauman describe es la disolución de ese suelo. En la modernidad líquida, la identidad deja de ser un punto de llegada y se convierte en un proceso sin fin. Uno se reinventa de profesión a los 40, rehace su vida sentimental a los 50, cambia de ciudad, de valores, de prioridades. La flexibilidad se celebra como virtud, y en muchos sentidos lo es. Pero tiene un coste que no siempre se nombra: el agotamiento de tener que decidir constantemente quién se quiere ser, sin mapas claros y con la sospecha de que cualquier decisión podría haber sido otra.

La fragilidad de los vínculos y las metas en la modernidad líquida

Dos ámbitos concentran especialmente bien lo que Bauman quería decir. El primero es el trabajo. La idea de una carrera lineal (entrar en una empresa, crecer dentro de ella, jubilarse con un reconocimiento) ha dejado de ser la norma para convertirse en una rareza.

La movilidad laboral en Europa ha aumentado de forma sostenida en las últimas décadas, con trabajadores que cambian no solo de empresa sino de sector y de tipo de contrato con una frecuencia que habría resultado impensable para generaciones anteriores. Lo provisional ya no es la excepción: es el modelo.

El segundo ámbito es el de las relaciones. Zygmunt Bauman, filósofo, habló en su momento de las «relaciones de bolsillo»: vínculos que se guardan y se sacan según conveniencia, que se mantienen activos con bajo coste emocional y se abandonan cuando dejan de resultar satisfactorios.

Las aplicaciones de citas y las redes sociales han dado forma tecnológica a esa intuición.

Sería injusto leer a Zygmunt Bauman solo como un nostálgico del orden perdido. Él no proponía volver a las estructuras rígidas del pasado, que también oprimían, y mucho, sino invitar a una mirada lúcida sobre lo que se gana y lo que se pierde en este nuevo modo de habitar el mundo. La libertad de reinventarse es real. El vértigo que produce también.

Quizá la clave esté en aprender a construir sobre lo provisional sin perder el hilo de la identidad propia. En encontrar continuidad no en las estructuras externas, que cambiarán, sino en la manera de relacionarse con el cambio. Bauman no daba recetas. Pero sí ponía nombre a algo que muchos sienten sin saber cómo decirlo: que vivir hoy exige una energía particular, la de montar y desmontar sin dejar de ser uno mismo.