La reflexión de Michel Foucault sobre la vanidad y el comportamiento humano

En el campo político y mediático, esta perspectiva invita a revisar narrativas dominantes, identificar omisiones y analizar cómo se construyen los prestigios y las legitimidades. Retomar el pensamiento de Michel Foucault permite entender de qué manera se define la autoridad y qué factores determinan la visibilidad en el espacio público, abriendo la puerta a formas de resistencia que no dependan exclusivamente del reconocimiento inmediato o del capital simbólico acumulado.

Recordar a Foucault cada 25 de junio también implica observar con mayor distancia crítica las estructuras que sostienen desigualdades. Su reflexión sobre la vanidad ofrece una herramienta para interpretar el presente con escepticismo: comprender los incentivos detrás de las conductas sociales habilita, a su vez, la posibilidad de construir prácticas colectivas más estables y menos dependientes del aplauso individual.