La gran enseñanza de Hipócrates: la vigencia de las lecciones del célebre filósofo sobre la salud

Según esta visión, el bienestar físico y emocional funciona como la base que permite disfrutar del resto de los aspectos de la vida. Sin energía, tranquilidad o calidad de vida, incluso las metas que parecían fundamentales pueden pasar a un segundo plano.

Las enseñanzas de Hipócrates también resaltaban la necesidad de cuidar el presente y adoptar hábitos que permitan mantener el equilibrio a largo plazo. Para el pensador, prevenir era tan importante como tratar una enfermedad una vez que aparecía.

A pesar de haber vivido hace más de 2400 años, muchas de sus ideas siguen presentes en los debates actuales sobre bienestar. La importancia de una buena alimentación, la actividad física, el descanso adecuado y el cuidado de la salud mental forman parte de principios que mantienen relación con aquella mirada antigua.