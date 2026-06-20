La NASA estrena una aplicación gratuita para simular misiones interplanetarias
Un nuevo servicio de la agencia espacial que no tiene costo y se puede disfrutar en todos los dispositivos electrónicos.
La NASA acaba de lanzar una plataforma ideal para todos los fanáticos de la astronomía. Es ideal para conectar con el cosmos, ya que se podra experimentar un viaje hacia el espacio directamente desde el sillón de tu casa.
Este nuevo servicio te permite vivir las misiones espaciales como si fueras un astronauta real. Así, se podrá sentir la adrenalina de los viajes hacia planetas lejanos de forma muy directa.
Cómo funciona el nuevo servicio de transmisión para explorar el espacio exterior
El catálogo de este nuevo sitio de streaming ofrece una gran variedad de opciones que incluye series originales y documentales atrapantes sobre los misterios de los planetas. Además, la calidad de las imágenes permite vivir la experiencia como si estuvieras en una nave espacial.
La plataforma incluye contenido educativo ideal para los chicos y videos de investigaciones científicas avanzadas que incluye producciones educativas para para todas las edades y gustos de cada hogar. Como diferencial único, se podrá seguir las transmisiones en vivo de los próximos lanzamientos de cohetes.
La mejor noticia de este lanzamiento es que el servicio es totalmente libre y gratuito. Los usuarios no van a ver anuncios publicitarios molestos que interrumpan los contenidos a mitad de la reproducción.
El sistema funciona de forma online a través de la página web en cualquier computadora. Además, se puede instalar la aplicación oficial de manera sencilla en dispositivos móviles y televisores inteligentes.
Una vez instalada la plataforma en el teléfono, computadora o televisor, se deben seguir los siguientes pasos para guardar el material de forma correcta:
- Ingresar a la aplicación oficial de la NASA e iniciar sesión si el sistema lo requiere.
- Explorar el catálogo y seleccionar el documental o la película que se desea mirar.
- Tocar el botón de descarga ubicado debajo del reproductor de video principal de la pantalla.
- Esperar que finalice el proceso para ver el archivo guardado en la sección sin conexión.
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