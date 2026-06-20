La NASA estrena una aplicación gratuita para simular misiones interplanetarias.

Plataforma Nasa

La mejor noticia de este lanzamiento es que el servicio es totalmente libre y gratuito. Los usuarios no van a ver anuncios publicitarios molestos que interrumpan los contenidos a mitad de la reproducción.

El sistema funciona de forma online a través de la página web en cualquier computadora. Además, se puede instalar la aplicación oficial de manera sencilla en dispositivos móviles y televisores inteligentes.

Una vez instalada la plataforma en el teléfono, computadora o televisor, se deben seguir los siguientes pasos para guardar el material de forma correcta: