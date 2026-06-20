Triple choque fatal en Panamericana: murió una nena de 6 años

Los dos ocupantes de la camioneta también resultaron heridos, aunque se desconoce su gravedad. De acuerdo con lo que trascendió, el padre de la nena, que llegó poco después del hecho, también debió ser llevado a un hospital producto del shock que le produjo la muerte de su hija.

Debido a la magnitud del choque y por la realización de las pericias correspondientes, el tránsito sentido a la ciudad de Buenos Aires se encuentra totalmente interrumpido.

Participan del operativo personal de Autopistas del Sol, Bomberos y Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las autoridades esperan la llegada de la Policía Científica para las pericias formales. Luego de eso, se retirará el cuerpo de la menor, que todavía permanece dentro del vehículo.

Alrededor de las 8, Autopistas del Sol informó en sus redes sociales sobre el siniestro. “Acceso Norte kilómetro 31 sentido a ciudad de Buenos Aires. Tres vehículos, dos heridos, un óbito”, indicó la empresa que concesiona ese tramo de la autopista.

Además, informó que el tránsito se encuentra desviado hacia la colectora mientras se esperan los peritos; pidió circular con precaución, incluso sentido a Provincia, ya que varios vehículos aminoran la velocidad para observar lo ocurrido.