El gesto de rechazo que hizo Victoria Villarruel hacia Javier Milei durante el acto por el Día de la Bandera

Este cruce gestual no es un hecho aislado, sino la continuidad de una escalada de tensiones que ya lleva varios meses en el Gobierno.

Milei declaró públicamente con anterioridad que la Vicepresidenta no tiene injerencia en la toma de decisiones y que está "más cerca de la casta" y del círculo rojo que del proyecto oficialista.

Apenas horas antes del acto, Villarruel redobló la apuesta en sus canales digitales asegurando que tiene "más verdades para decir" y sembrando dudas sobre si el entorno presidencial está "preparado para escucharlas".

La relación protocolar ya venía dañada tras otros eventos públicos clave —como el Tedeum del 25 de Mayo— donde el jefe de Estado también había evitado saludarla de forma deliberada.

El plano al mural de Lionel Messi que la transmisión oficial hizo durante el acto de Javier Milei

El presidente, Javier Milei, reivindicó este sábado a Manuel Belgrano como el "primer intelectual liberal argentino" debido a su perfil como pionero de la ciencia económica en el Río de la Plata y su férrea oposición al monopolio estatal español.

Esta mirada histórica cobró especial relevancia pública a través del libro "Belgrano, el primer liberal", escrito por el historiador y político Diego Valenzuela, el cual cuenta con un prólogo redactado por el propio Milei.

El Primer Mandatario destacó que Belgrano, tras formarse en la Universidad de Salamanca, introdujo en la región las ideas de la Ilustración y el librecambio plasmadas en la obra de Adam Smith.

Javier Milei encabezó el acto por el Día de la Bandera en Rosario

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Resaltó sus informes de la época como secretario del Consulado de Buenos Aires, donde plasmó una crítica sistemática al mercantilismo, al contrabando y a los privilegios corporativos del Estado colonial.

Para Milei y los autores de esta corriente, el prócer entendía que una nación solo progresa mediante la libertad económica, la defensa de la propiedad privada, el incentivo a la inversión y el trabajo genuino, alejándose de la mirada puramente militar tradicional.

Este enfoque fue ratificado por el propio Milei durante su discurso en el Monumento a la Bandera en Rosario, donde definió formalmente al creador de la enseña patria como el gran promotor de la libertad política y económica en los orígenes de la Nación.

Kicillof emocionado: "A quien esté confundido, le prometimos lealtad exclusivamente a la bandera argentina"

Axel Kicillof participó de un acto en el pueblo de Laprida junto a alumnos de la escuela primaria. Allí reivindicó el valor de la soberanía nacional y sostuvo "no es que alguien fundó nuestra Patria y ya está, listo. Es una tarea para todos los días. Era una perspectiva que tenía que ver con el futuro".

"Sabemos que hay un ataque muy fuerte contra la educación pública, hay una discusión muy fuerte acerca de los acuerdos y alianzas que hay que hacer en el plano internacional. Hay una disputa y una discusión sobre la soberanía nacional", sostuvo y añadió casi al borde de las lágrimas: "A quien esté confundido o no lo sepa, esa bandera es la nuestra, es nuestra soberanía y le hemos prometido lealtad sólo y exclusivamente a esa, a la celeste y blanca", en una clara advertencia sobre el rumbo que, a su juicio, amenaza la identidad y los recursos del país.

Sus palabras, sin mencionarlo directamente, trazaron un claro contraste con la gestión de Javier Milei, a quien Kicillof enfrenta como principal opositor político. Mientras el gobernador bonaerense alerta sobre "los acuerdos y alianzas" internacionales que ponen en jaque la independencia del país, el presidente avanza en negocios y vínculos estratégicos con referentes del tecnolibertarianismo global, como Peter Thiel, cuyas propuestas de desregulación extrema y reducción del Estado chocan de frente con el modelo de desarrollo basado en el trabajo y la industria nacional. Para Kicillof, estas decisiones no solo descuidan la educación pública y el empleo local, sino que también diluyen el poder soberano de la Argentina, entregando piezas clave de su futuro a intereses externos.

El gobernador compartió en las redes el siguiente mensaje: "La celeste y blanca se defiende en cada pueblo y en cada decisión que tomamos para representar el federalismo, la educación pública, el presente y el futuro de nuestra Patria. Es la bandera que nos representa, la que amamos y vamos a cuidar siempre. ¡Feliz Día de la Bandera! ".