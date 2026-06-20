Destino oculto en Buenos Aires: la isla secreta que parece perdida y a la que solo se puede llegar navegando

También es posible caminar por senderos naturales, observar aves y descubrir la flora y fauna característica de la región. Para quienes buscan descansar, hay cabañas y alojamientos ubicados entre los árboles que ofrecen una estadía tranquila y alejada del movimiento de la ciudad.

La gastronomía forma parte del recorrido, ya que en las islas existen restaurantes y emprendimientos locales donde se pueden probar platos regionales, especialmente preparaciones con pescados de río.

Dónde queda el Delta del Paraná

El Delta del Paraná se encuentra al norte de la provincia de Buenos Aires y forma parte de un enorme sistema de humedales que también se extiende por Entre Ríos y Santa Fe.

Una de las zonas más visitadas se ubica en los alrededores de Tigre, desde donde parten numerosas embarcaciones hacia las islas. Gracias a su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires, es uno de los destinos favoritos para quienes buscan una escapada corta.

Su particular geografía, formada por cursos de agua y pequeñas islas, hace que la vida cotidiana tenga un ritmo distinto, donde las lanchas funcionan como el principal medio de transporte.

Cómo llegar al Delta del Paraná

Para visitar el Delta del Paraná desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las alternativas más utilizadas es llegar primero hasta Tigre. El trayecto puede realizarse en auto, colectivo o tren.

Una vez allí, el recorrido continúa por agua mediante lanchas colectivas, excursiones turísticas o embarcaciones privadas que conectan con distintos sectores de las islas.

Esta particular forma de acceso es una de las características que vuelve especial al destino, ya que permite adentrarse en un paisaje natural donde predominan la calma, los sonidos del río y la vegetación.