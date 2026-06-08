Borja Vilaseca, el escritor español: "ser feliz es fácil si meditás, hacés ejercicio físico y tenés una serie de hábitos diarios"

El escritor también cuestiona el impacto de las redes sociales y la comparación constante con modelos de éxito que muchas veces son irreales. Según afirma, la exposición permanente a esas imágenes puede generar ansiedad, insatisfacción y una sensación de vacío que aleja a las personas de su verdadera identidad.

Lejos de proponer soluciones rápidas, el filósofo considera que la felicidad se construye mediante hábitos sostenidos en el tiempo. La meditación, la actividad física, el descanso, la alimentación saludable, la gratitud y la gestión emocional forman parte de las prácticas que recomienda para alcanzar una vida más equilibrada. En su visión, cuando cuerpo, mente y emociones trabajan en armonía, el bienestar surge de manera natural.