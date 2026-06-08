Borja Vilaseca, el escritor español: "Ser feliz es fácil si meditás, hacés ejercicio físico y tenés una serie de hábitos diarios"
Tras enfrentar experiencias que transformaron profundamente su mirada sobre la vida, este filósofo orientó su trayectoria hacia el desarrollo personal, la conciencia y el liderazgo.
El filósofo español Borja Vilaseca pasó gran parte de su juventud buscando la felicidad en la aprobación de los demás, las relaciones y la idea de éxito que impone la sociedad. Durante esos años atravesó experiencias que marcaron su forma de ver el mundo.
Tras una infancia compleja, conflictos familiares, un grave accidente y etapas vinculadas a conductas autodestructivas, inició un profundo proceso de transformación personal. Ese camino lo llevó a convertirse en uno de los autores de desarrollo personal más leídos de habla hispana y en un referente del autoconocimiento, la conciencia y el bienestar emocional.
La reflexión de Borja Vilaseca
En su libro Ser feliz es fácil, el reconocido filósofo sostiene que la sociedad empuja a las personas a buscar la felicidad en factores externos como el dinero, la fama o el reconocimiento social. A su entender, esa búsqueda permanente suele generar frustración porque deja de lado el aspecto más importante, que es la conexión con uno mismo.
A partir de su propia experiencia, Vilaseca explica que el bienestar comienza cuando una persona se anima a revisar sus heridas emocionales, comprender sus patrones de comportamiento y desarrollar una mayor conciencia sobre sus pensamientos y emociones. Para él, vivir plenamente implica aprender a habitar el presente y dejar de depender de circunstancias externas para sentirse realizado.
El escritor también cuestiona el impacto de las redes sociales y la comparación constante con modelos de éxito que muchas veces son irreales. Según afirma, la exposición permanente a esas imágenes puede generar ansiedad, insatisfacción y una sensación de vacío que aleja a las personas de su verdadera identidad.
Lejos de proponer soluciones rápidas, el filósofo considera que la felicidad se construye mediante hábitos sostenidos en el tiempo. La meditación, la actividad física, el descanso, la alimentación saludable, la gratitud y la gestión emocional forman parte de las prácticas que recomienda para alcanzar una vida más equilibrada. En su visión, cuando cuerpo, mente y emociones trabajan en armonía, el bienestar surge de manera natural.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario