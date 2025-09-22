La revolución vegana llegó a Buenos Aires: el restaurante que ofrece platos sin gluten
Situado en Palermo, este recinto abrió sus pertas en el 2020 , consolidándose como una propuesta única en la ciudad. Los detalles en la nota.
La ruta gastronómica de Buenos Aires está compuesta por diferentes bodegones, cada uno con su esencia. Si bien el amplio abanico de opciones hace que los comensales puedan elegir aquel que se adapta a sus necesidades y preferencias, todos los restaurantes se caracterizan por su propuesta accesible y de primer nivel.
Uno de los sitios que comenzó a ganar popularidad durante el último tiempo es "Let it V", situado en pleno corazón de Palermo. Este restaurante abrió sus puertas en 2020 y se destaca por el gran número de opciones veganas que tiene su menú, consolidándose como uno de los mejores del circuito gastronómico.
Las especialidades de "Let it V"
Uno de los puntos más valorados de este recinto son sus platos de calidad, compuesto no solo por ingredientes naturales, sino también con amor y delicadeza. Esta combinación obtiene como resultados preparaciones únicas y atrapantes.
- Crêpe de garbanzo con miel de uva
- Tofu revuelto con vegetales
- Hummus
- Carrot cake
- Brownie
- Lava cake con corazón de dulce de leche de almendras
- Mousse de café
- Crumble de estación
Dónde queda "Let it V"
Este restaurante porteño se encuentra en Costa Rica 5865, en pleno barrio de Palermo. Por otro lado, abre sus puertas de miércoles a lunes desde la mañana hasta la noche, en un horario corrido que va desde 9:30 a 23:30. Este amplio rango horario permite sumergirse en sus preparaciones en cualquier momento.
Cómo llegar a "Let it V"
Para llegar a este bodegón ubicado en Palermo, hay varias opciones de transporte público. Se puede acceder en colectivo tomando líneas como la 39, 93, 111, 140 o 141, que tienen paradas a pocas cuadras. También es posible combinar con el subte línea D, ya que las estaciones Palermo y Plaza Italia se ubican a escasos metros del recinto.
