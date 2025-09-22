La revolución vegana llegó a Buenos Aires: el restaurante que ofrece platos sin gluten

Dónde queda "Let it V"

Este restaurante porteño se encuentra en Costa Rica 5865, en pleno barrio de Palermo. Por otro lado, abre sus puertas de miércoles a lunes desde la mañana hasta la noche, en un horario corrido que va desde 9:30 a 23:30. Este amplio rango horario permite sumergirse en sus preparaciones en cualquier momento.

Cómo llegar a "Let it V"

Para llegar a este bodegón ubicado en Palermo, hay varias opciones de transporte público. Se puede acceder en colectivo tomando líneas como la 39, 93, 111, 140 o 141, que tienen paradas a pocas cuadras. También es posible combinar con el subte línea D, ya que las estaciones Palermo y Plaza Italia se ubican a escasos metros del recinto.