MinutoUno

La rutina japonesa de 3 minutos para bajar de peso y mejorar el físico

Lifestyle

Este método de entrenamiento es altamente efectivo y gana popularidad entre los atletas. Todos los detalles en la nota.

Esta innovadora rutina de ejercicio fue diseñada para bajar de peso y eliminar tensiones en el cuerpo. 

Esta innovadora rutina de ejercicio fue diseñada para bajar de peso y eliminar tensiones en el cuerpo. 

A la hora de entrenar, muchas personas adoptan sus propios ejercicios, mecanismos y modos, ya que cada uno tiene sus beneficios. Sin embargo, la clave para lograr una vida saludable es simple: alimentarse de forma correcta, dormir 8 horas diarias y entrenarse de forma frecuente.

Siguiendo estos pasos, bajar de peso y reducir la probabilidad de contraer enfermedades crónicas es muy auspicioso, aunque durante los últimos días comenzó a ganar popularidad una rutina japonesa de 3 minutos que permite adelgazar y eliminar la grasa de forma simple.

Qué es el protocolo Mizoguchi

Elongando
Estirar las piernas es uno de los movimientos clave de esta rutina para eliminar tensiones.

Estirar las piernas es uno de los movimientos clave de esta rutina para eliminar tensiones.

Yoko Mizoguchi dio a conocer una rutina diaria de 3 minutos para bajar de peso que mejora movilidad, fuerza, agilidad y coordinación. Consiste en cinco ejercicios de 30 segundos cada uno:

  • Caminar sentado: Sentado con las piernas cruzadas, balancear el cuerpo de lado a lado para liberar pelvis y caderas, además de mejorar coordinación.
  • Círculos con los hombros: Realizar movimientos circulares para aliviar la tensión acumulada en hombros y cuello.
  • Rotación de omóplatos: Girar los omóplatos hacia arriba, abajo, adelante y atrás, sentado o tumbado, para relajar músculos de la espalda.
  • Pelota bajo el glúteo: Colocar una pelota pequeña y mover las caderas en todas direcciones durante 30 segundos por lado para reducir tensión muscular.
  • Estiramiento de piernas y pies: Extender las piernas y mover los pies hacia adelante y atrás para liberar tobillos, alargar músculos y tonificar piernas.

Los beneficios de un entrenamiento simple pero efectivo

Esta rutina de entrenamiento japonesa es simple y accesible, al mismo tiempo que ayuda a activar el cuerpo y la mente. Además, mejora la movilidad, acelera el metabolismo, libera tensiones musculares y articulares. De esta manera, cualquier individuo podrá aplicarla en la comodidad de su hogar y comenzar a llevar una estilo de vida sano y eficiente.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas