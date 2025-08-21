La rutina japonesa de 3 minutos para bajar de peso y mejorar el físico

Los beneficios de un entrenamiento simple pero efectivo

Esta rutina de entrenamiento japonesa es simple y accesible, al mismo tiempo que ayuda a activar el cuerpo y la mente. Además, mejora la movilidad, acelera el metabolismo, libera tensiones musculares y articulares. De esta manera, cualquier individuo podrá aplicarla en la comodidad de su hogar y comenzar a llevar una estilo de vida sano y eficiente.