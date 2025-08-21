La rutina japonesa de 3 minutos para bajar de peso y mejorar el físico
Este método de entrenamiento es altamente efectivo y gana popularidad entre los atletas. Todos los detalles en la nota.
A la hora de entrenar, muchas personas adoptan sus propios ejercicios, mecanismos y modos, ya que cada uno tiene sus beneficios. Sin embargo, la clave para lograr una vida saludable es simple: alimentarse de forma correcta, dormir 8 horas diarias y entrenarse de forma frecuente.
Siguiendo estos pasos, bajar de peso y reducir la probabilidad de contraer enfermedades crónicas es muy auspicioso, aunque durante los últimos días comenzó a ganar popularidad una rutina japonesa de 3 minutos que permite adelgazar y eliminar la grasa de forma simple.
Qué es el protocolo Mizoguchi
Yoko Mizoguchi dio a conocer una rutina diaria de 3 minutos para bajar de peso que mejora movilidad, fuerza, agilidad y coordinación. Consiste en cinco ejercicios de 30 segundos cada uno:
- Caminar sentado: Sentado con las piernas cruzadas, balancear el cuerpo de lado a lado para liberar pelvis y caderas, además de mejorar coordinación.
- Círculos con los hombros: Realizar movimientos circulares para aliviar la tensión acumulada en hombros y cuello.
- Rotación de omóplatos: Girar los omóplatos hacia arriba, abajo, adelante y atrás, sentado o tumbado, para relajar músculos de la espalda.
- Pelota bajo el glúteo: Colocar una pelota pequeña y mover las caderas en todas direcciones durante 30 segundos por lado para reducir tensión muscular.
- Estiramiento de piernas y pies: Extender las piernas y mover los pies hacia adelante y atrás para liberar tobillos, alargar músculos y tonificar piernas.
Los beneficios de un entrenamiento simple pero efectivo
Esta rutina de entrenamiento japonesa es simple y accesible, al mismo tiempo que ayuda a activar el cuerpo y la mente. Además, mejora la movilidad, acelera el metabolismo, libera tensiones musculares y articulares. De esta manera, cualquier individuo podrá aplicarla en la comodidad de su hogar y comenzar a llevar una estilo de vida sano y eficiente.
