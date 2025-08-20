El entrenamiento de 15 minutos para principiantes: los ejercicios y sus beneficios

Este entrenamiento de bajo impacto está pensado para fortalecer el core, mejorar la postura y aumentar la fuerza general. Además, ayuda a reducir el dolor de espalda y contribuye positivamente a tu salud general, según Lanae Rhodes, instructora certificada de pilates en Nueva York y entrenadora personal. A su vez, permite controlar la respiración y relajarse mientras se activan todos los músculos, algo que se traduce en mayor facilidad para realizar movimientos cotidianos, como agacharse, girar o levantar objetos.