El entrenamiento de 15 minutos para principiantes: los ejercicios y sus beneficios
Creada por una instructora de pilates, esta rutina potencia la fuerza, aumenta la flexibilidad y cuida tu salud lumbar.
Comenzar con pilates puede parecer desafiante para quienes nunca practicaron esta disciplina, pero es una de las tendencias más populares para quienes buscan mejorar su salud. Combina movimientos simples y efectivos que permiten tonificar el cuerpo mientras se gana flexibilidad y equilibrio. Si estás buscando un punto de partida, esta rutina es ideal para principiantes.
Este entrenamiento de bajo impacto está pensado para fortalecer el core, mejorar la postura y aumentar la fuerza general. Además, ayuda a reducir el dolor de espalda y contribuye positivamente a tu salud general, según Lanae Rhodes, instructora certificada de pilates en Nueva York y entrenadora personal. A su vez, permite controlar la respiración y relajarse mientras se activan todos los músculos, algo que se traduce en mayor facilidad para realizar movimientos cotidianos, como agacharse, girar o levantar objetos.
Antes de empezar, es importante tener en cuenta que cada persona tiene distintos niveles de flexibilidad y estilos de vida; al principio algunos ejercicios pueden sentirse incómodos, pero con práctica progresiva se vuelven más naturales y fluidos. Solo necesitás una colchoneta y 15 minutos para completar esta rutina inicial.
El entrenamiento perfecto
Los ejercicios que componen la sesión incluyen bird dog, abdominales plancha, puente de caderas con elevación de pierna, elevación de piernas de costado, patadas circulares, patada de burro en cuadrupedia, extensión de piernas en cuadrupedia, extensión espinal, plancha lateral y plancha de antebrazo. Todos están diseñados para trabajar diferentes grupos musculares, mejorar la estabilidad y favorecer la flexibilidad, potenciando tu fuerza y contribuyendo a mantener una buena salud física y postural.
Con constancia, este entrenamiento no solo ayuda a tonificar, sino que también mejora la movilidad, reduce molestias musculares y aporta bienestar general. Incorporarlo a tu rutina diaria es una manera sencilla y efectiva de cuidar tu cuerpo y tu salud.
