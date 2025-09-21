La inteligencia artificial reveló cuál es la música que escuchan las personas inteligentes

Preferencia por géneros complejos que desafían la mente.

que desafían la mente. Elección de música instrumental para estudiar o trabajar sin distracciones.

para estudiar o trabajar sin distracciones. Mezcla de estilos que indica apertura a nuevas experiencias culturales.

Búsqueda de sonidos que estimulen la creatividad y el pensamiento crítico.

y el pensamiento crítico. Interés por la variedad como forma de ejercitar la mente, similar a leer distintos autores o aprender idiomas.

Gimnasio Musica IA (1).png

Es importante aclarar que la IA no asegura que escuchar cierto género haga a alguien más inteligente; más bien, muestra tendencias de escucha.

Aquellos con hábitos de exploración cultural buscan música que desafíe lo habitual y genere nuevos estímulos, funcionando como un verdadero ejercicio mental que potencia la creatividad, la concentración y la curiosidad intelectual.