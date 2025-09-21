La inteligencia artificial reveló cuál es la música que escuchan las personas inteligentes
Un estudio digital reveló cuáles son los géneros literarios que más atraen a las personas con mayor curiosidad y capacidad de razonamiento.
Muchos se preguntan si la música que escuchamos a diario puede reflejar nuestro perfil intelectual. Para responder a esta duda, la Inteligencia Artificial analizó los hábitos de escucha y los cruzó con pruebas de razonamiento. El estudio combina datos de plataformas de streaming con resultados de evaluaciones académicas, permitiendo que la IA determine qué géneros musicales suelen preferir las personas con un coeficiente intelectual más alto.
Así, se puede conocer de manera más precisa cómo la música se relaciona con la capacidad de razonamiento y la curiosidad intelectual.
Qué música escuchan los inteligentes, según la IA
Según el análisis, quienes destacan en lógica, memoria y pensamiento crítico tienden a inclinarse hacia géneros musicales complejos o con estructuras poco convencionales. Entre los favoritos se encuentran el jazz contemporáneo, la música clásica y algunos subgéneros del rock progresivo, caracterizados por cambios de ritmo y armonías elaboradas que estimulan la atención y la flexibilidad mental.
La IA también identificó una marcada preferencia por la música instrumental, especialmente durante el estudio o el trabajo. Al no tener letra y presentar ritmos suaves, este tipo de música ayuda a mejorar la concentración y reduce las distracciones.
Las personas con un pensamiento más creativo suelen disfrutar mezclando estilos, pasando del folklore internacional al indie alternativo sin dificultad. Esta variedad de gustos musicales refleja un perfil más abierto al aprendizaje y la innovación cultural. Principales tendencias detectadas por la IA:
- Preferencia por géneros complejos que desafían la mente.
- Elección de música instrumental para estudiar o trabajar sin distracciones.
- Mezcla de estilos que indica apertura a nuevas experiencias culturales.
- Búsqueda de sonidos que estimulen la creatividad y el pensamiento crítico.
- Interés por la variedad como forma de ejercitar la mente, similar a leer distintos autores o aprender idiomas.
Es importante aclarar que la IA no asegura que escuchar cierto género haga a alguien más inteligente; más bien, muestra tendencias de escucha.
Aquellos con hábitos de exploración cultural buscan música que desafíe lo habitual y genere nuevos estímulos, funcionando como un verdadero ejercicio mental que potencia la creatividad, la concentración y la curiosidad intelectual.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario