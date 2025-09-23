La inteligencia artificial reveló el signo zodiacal que es el más peleador y conflictivo

Esta búsqueda de poder y control puede chocar con otros signos del zodíaco, provocando roces y conflictos. Cuando perciben que su privacidad o autoridad están amenazadas, pueden volverse posesivos o incluso manipuladores.

Los celos y las inseguridades también forman parte de su personalidad, sobre todo en el amor, alimentando ciclos de desconfianza y control que afectan los vínculos afectivos. A pesar de su capacidad de transformación, Escorpio suele resistirse al cambio y evita mostrar vulnerabilidad, lo que puede hacer que otros lo vean como frío o inaccesible.