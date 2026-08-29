Las infracciones que pueden dejarte sin licencia de conducir: los detalles
Circular sin determinada documentación o cometer faltas graves puede provocar la retención de la licencia de conducir e incluso impedir que el vehículo continúe el viaje.
Los controles de tránsito buscan detectar distintas irregularidades en rutas y ciudades de la Argentina. Los operativos pueden incluir pruebas de alcoholemia, revisión de la documentación obligatoria y controles destinados a identificar conductas que representen un peligro para quienes circulan.
Si bien algunas infracciones implican únicamente una sanción económica, existen faltas que pueden derivar en la retención de la licencia de conducir o, dependiendo de la situación, del propio vehículo. Entre las más importantes aparecen la alcoholemia positiva y circular sin el seguro obligatorio vigente.
Faltas que pueden complicar el viaje
Una de las situaciones más graves es obtener un resultado positivo en un control de alcoholemia. Además de las sanciones correspondientes, el conductor queda imposibilitado de continuar manejando y puede sufrir la retención de su registro.
Otro punto fundamental es el seguro obligatorio del vehículo. Circular sin una cobertura vigente constituye una infracción y puede ocasionar tanto la retención de la licencia como la del automóvil. Por este motivo, antes de salir a la ruta es importante comprobar que la póliza se encuentre al día.
La documentación también ocupa un lugar central durante los operativos. No portar la licencia de conducir puede impedir continuar circulando, mientras que no contar con la cédula correspondiente puede terminar con la retención del vehículo.
A esto se suma la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV). No tenerla vigente puede provocar diferentes sanciones e incluso, en determinadas circunstancias, la retención del registro. Sin embargo, las consecuencias dependen de cada jurisdicción y no necesariamente son iguales en todo el territorio argentino.
Por eso, antes de iniciar un viaje conviene verificar especialmente:
- Licencia de conducir vigente.
- Cédula correspondiente al vehículo.
- Seguro obligatorio vigente.
- RTO o VTV al día, cuando corresponda.
- Cumplimiento de las normas de alcoholemia aplicables.
Controles más estrictos y prevención
Los operativos de tránsito pueden realizarse mediante puestos fijos, móviles y controles sorpresa, con especial atención sobre la alcoholemia, la documentación y aquellas maniobras consideradas peligrosas. El objetivo es detectar irregularidades y disminuir el riesgo de siniestros viales.
También hay que considerar que las penalizaciones pueden cambiar según la jurisdicción. La falta de VTV, por ejemplo, puede generar una multa sin implicar necesariamente la retención de la licencia en determinados lugares. Por eso, además de las normas nacionales, es importante conocer las exigencias del territorio por el que se va a circular.
Mantener la documentación actualizada y revisar el vehículo antes de salir permite reducir la posibilidad de inconvenientes durante un control. Más allá de evitar multas o la retención del registro, cumplir con las normas de tránsito es una medida básica de prevención para quienes manejan y para el resto de las personas que circulan por la vía pública.
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