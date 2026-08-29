Las infracciones que pueden dejarte sin licencia de conducir: los detalles

A esto se suma la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV). No tenerla vigente puede provocar diferentes sanciones e incluso, en determinadas circunstancias, la retención del registro. Sin embargo, las consecuencias dependen de cada jurisdicción y no necesariamente son iguales en todo el territorio argentino.

Por eso, antes de iniciar un viaje conviene verificar especialmente:

Licencia de conducir vigente.

Cédula correspondiente al vehículo.

Seguro obligatorio vigente.

RTO o VTV al día , cuando corresponda.

, cuando corresponda. Cumplimiento de las normas de alcoholemia aplicables.

Controles más estrictos y prevención

Los operativos de tránsito pueden realizarse mediante puestos fijos, móviles y controles sorpresa, con especial atención sobre la alcoholemia, la documentación y aquellas maniobras consideradas peligrosas. El objetivo es detectar irregularidades y disminuir el riesgo de siniestros viales.

También hay que considerar que las penalizaciones pueden cambiar según la jurisdicción. La falta de VTV, por ejemplo, puede generar una multa sin implicar necesariamente la retención de la licencia en determinados lugares. Por eso, además de las normas nacionales, es importante conocer las exigencias del territorio por el que se va a circular.

Mantener la documentación actualizada y revisar el vehículo antes de salir permite reducir la posibilidad de inconvenientes durante un control. Más allá de evitar multas o la retención del registro, cumplir con las normas de tránsito es una medida básica de prevención para quienes manejan y para el resto de las personas que circulan por la vía pública.