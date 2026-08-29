Turismo de Argentina: el pueblo escondido que fascinó a Brad Pitt
Este rincón mendocino combina paisajes de montaña, sitios históricos y algunos de los escenarios naturales más impactantes de la Cordillera de los Andes.
Entre la precordillera y la Cordillera de los Andes se encuentra un destino mendocino que combina tranquilidad, historia y enormes paisajes de montaña. Se trata de una alternativa ideal para quienes buscan unas vacaciones diferentes, especialmente para los amantes de la naturaleza y los recorridos por algunos de los lugares más emblemáticos de Mendoza.
El lugar es una villa de montaña de aproximadamente 12.000 habitantes que también tiene una curiosa conexión con Hollywood. Durante la década de 1990, Brad Pitt pasó alrededor de seis meses en la localidad durante el rodaje de la película Siete años en el Tíbet, estrenada en 1997.
La producción utilizó diferentes escenarios de la zona y tuvo como una de sus principales locaciones al cerro Tunduqueral. El equipo de la película se alojó entre el Gran Hotel del pueblo, mientras que al actor estadounidense le asignaron una casa dentro del Regimiento de Infantería de Montaña 16 "Cazadores de los Andes".
El paso de la producción todavía forma parte de las historias que circulan entre los habitantes. Incluso el bar Tíbet conserva elementos de la escenografía de la película, como lámparas, sombrillas, un buda y diferentes frisos.
Qué se puede hacer en Uspallata
Más allá de su vínculo con el cine, Uspallata tiene numerosos atractivos históricos y naturales. Uno de ellos es Las Bóvedas, considerada la construcción más antigua de la localidad. Fue ideada por los jesuitas hacia fines del siglo XVII y levantada con mano de obra huarpe. Allí se realizaban tareas vinculadas con la fundición de cobre, oro, plata y hierro provenientes de las minas de Paramillos.
El destino también tuvo un papel importante durante la campaña libertadora. En 1817 llegó a la zona el Ejército de los Andes y, antes del cruce de la cordillera, el general Juan Gregorio de Las Heras permaneció durante nueve días con una columna de unos 800 hombres en la entonces Estancia Uspallata.
Otra posibilidad es realizar excursiones de alta montaña y recorrer diferentes puntos de los alrededores. Entre los lugares que pueden formar parte del itinerario aparecen:
- Puente Picheuta, que formaba parte del antiguo Camino Real y estuvo vinculado al paso del Ejército de los Andes.
- Puente del Inca, uno de los paisajes más reconocidos de la alta montaña mendocina.
- Cerro Tunduqueral, utilizado como una de las principales locaciones durante la filmación de Siete años en el Tíbet.
- Las Bóvedas, para conocer una parte de la historia colonial de la región.
- Los caminos de montaña que permiten contemplar algunos de los paisajes característicos de los Andes.
En Puente del Inca, además, pueden observarse las aguas termales cargadas de sulfatos, responsables de las particulares tonalidades que adquieren las rocas. En los alrededores también permanecen las ruinas de un antiguo complejo termal, junto con los restos de un hotel y una iglesia.
Dónde queda y cómo llegar Uspallata
Uspallata se encuentra en la provincia de Mendoza, entre la precordillera y la Cordillera de los Andes. Su ubicación la convierte en uno de los principales puntos del recorrido hacia Chile, ya que es el último pueblo argentino antes de avanzar hacia el paso internacional Cristo Redentor.
Desde la ciudad de Mendoza, el viaje demanda aproximadamente una hora y 40 minutos. La ubicación de la localidad también permite utilizarla como base para recorrer otros atractivos de la alta montaña y continuar hacia lugares como Puente del Inca.
Por sus paisajes, su tranquilidad y su enorme patrimonio histórico, Uspallata es uno de los destinos más particulares de Mendoza. A esto se suma la historia de aquellos seis meses en los que Brad Pitt y un enorme equipo cinematográfico transformaron la rutina del pueblo mientras filmaban una de las películas más recordadas de los años 90.
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