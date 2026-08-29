Turismo de Argentina: el pueblo escondido que fascinó a Brad Pitt

El destino también tuvo un papel importante durante la campaña libertadora. En 1817 llegó a la zona el Ejército de los Andes y, antes del cruce de la cordillera, el general Juan Gregorio de Las Heras permaneció durante nueve días con una columna de unos 800 hombres en la entonces Estancia Uspallata.

Otra posibilidad es realizar excursiones de alta montaña y recorrer diferentes puntos de los alrededores. Entre los lugares que pueden formar parte del itinerario aparecen:

Puente Picheuta , que formaba parte del antiguo Camino Real y estuvo vinculado al paso del Ejército de los Andes.

, que formaba parte del antiguo Camino Real y estuvo vinculado al paso del Ejército de los Andes. Puente del Inca , uno de los paisajes más reconocidos de la alta montaña mendocina.

, uno de los paisajes más reconocidos de la alta montaña mendocina. Cerro Tunduqueral , utilizado como una de las principales locaciones durante la filmación de Siete años en el Tíbet.

, utilizado como una de las principales locaciones durante la filmación de Siete años en el Tíbet. Las Bóvedas , para conocer una parte de la historia colonial de la región.

, para conocer una parte de la historia colonial de la región. Los caminos de montaña que permiten contemplar algunos de los paisajes característicos de los Andes.

En Puente del Inca, además, pueden observarse las aguas termales cargadas de sulfatos, responsables de las particulares tonalidades que adquieren las rocas. En los alrededores también permanecen las ruinas de un antiguo complejo termal, junto con los restos de un hotel y una iglesia.

Dónde queda y cómo llegar Uspallata

Uspallata se encuentra en la provincia de Mendoza, entre la precordillera y la Cordillera de los Andes. Su ubicación la convierte en uno de los principales puntos del recorrido hacia Chile, ya que es el último pueblo argentino antes de avanzar hacia el paso internacional Cristo Redentor.

Desde la ciudad de Mendoza, el viaje demanda aproximadamente una hora y 40 minutos. La ubicación de la localidad también permite utilizarla como base para recorrer otros atractivos de la alta montaña y continuar hacia lugares como Puente del Inca.

Por sus paisajes, su tranquilidad y su enorme patrimonio histórico, Uspallata es uno de los destinos más particulares de Mendoza. A esto se suma la historia de aquellos seis meses en los que Brad Pitt y un enorme equipo cinematográfico transformaron la rutina del pueblo mientras filmaban una de las películas más recordadas de los años 90.