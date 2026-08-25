Oficial: el Gobierno quitará la licencia de conducir a quienes hayan reiterado estas infracciones
El estado de Nueva York (Estados Unidos) resolvió detectar y penalizar a los conductores con infracciones reincidentes a través del sistema de puntos del DMV.
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de Nueva York reforzó el seguimiento a los conductores de alto riesgo mediante su Sistema de Puntos por Infracciones de Tránsito. La herramienta permite a las autoridades identificar y sancionar de manera ágil a quienes incumplen reiteradamente las normas de seguridad vial.
El mecanismo asigna un puntaje específico a cada falta cometida, el cual se acumula de forma progresiva en el historial de la licencia. No obstante, la carga de puntos no es automática: el DMV requiere la confirmación previa de responsabilidad o culpabilidad del conductor sobre la falta imputada antes de hacer efectiva la anotación.
Escala de sanciones y pérdida de la licencia de conducir en Nueva York
El objetivo central de esta medida es detectar patrones de conducción peligrosa y aplicar castigos proporcionales a la reincidencia:
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Acumulación de faltas: Cada infracción suma una cantidad determinada de puntos en el legajo del automovilista.
Suspensión de licencias: Al alcanzar un límite fijado por la normativa provincial, el organismo queda facultado para inhabilitar el registro de conducir o aplicar severas restricciones administrativas.
Control de reincidentes: El esquema busca retirar de circulación a los perfiles de mayor riesgo para reducir los índices de siniestralidad en calles y autopistas.
Cuántos puntos suma cada infracción
El DMV asigna los siguientes puntos a las infracciones:
- Exceso de velocidad: entre 3 y 11 puntos, según cuánto se supere el límite.
- Conducción relacionada con alcohol o drogas: 11 puntos.
- Conducir sin licencia de forma agravada: 11 puntos.
- Exceso de altura / choque contra puente: 8 puntos.
- Pasar un autobús escolar detenido: 8 puntos.
- Conducción temeraria: 5 puntos.
- Uso del celular o dispositivos electrónicos al conducir: 5 puntos.
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones: 5 puntos.
- No conducir con el debido cuidado: 5 puntos.
- Infracciones en cruces ferroviarios: 5 puntos.
- Conducir demasiado cerca de otro vehículo: 4 puntos.
- Frenos inadecuados: 4 puntos.
- Adelantamiento o cambio de carril indebido: 3 puntos.
- No respetar semáforos o señales de tránsito: 3 puntos.
- No ceder el paso: 3 puntos.
- Infracciones de cinturón o sistemas de seguridad de menores: 3 puntos.
- Otras infracciones de tránsito en movimiento: 2 puntos.
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