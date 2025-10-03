Las marcas de teléfonos que conviene comprar: ¿Samsung es mejor que IPhone?
La nueva generación de celulares premium ya está en el país y los modelos insignia comenzaron la competencia entre ellos.
Samsung se ha convertido en el rey del mercado Android. Existen varias empresas que compiten fuertemente, e incluso, superan al gigante surcoreano en apartados y aspectos clave.
Si a esto le sumamos que, por lo general, los equipos de Samsung suelen ser considerados como caros y nos siempre presentan la innovación esperada, más compañías se animan a buscar ese primer puesto y quedarse con la corona. Por eso, analizamos cinco marcas que ofrecen propuestas diferentes, desde un software más limpio hasta características que ya no se encuentran en la gama alta.
Los teléfonos que mas convienen
Apple (iPhone): el rival eterno
La alternativa más evidente a Samsung no es otra que su archirrival: el iPhone. Optar por Apple no es solo cambiar de dispositivo, es cambiar de ecosistema. Su principal ventaja es la perfecta integración entre hardware y software, un rendimiento excepcional gracias a sus propios chips y un fuerte enfoque en la privacidad y seguridad.
Motorola: software limpio y plegables accesibles
Motorola se ha consolidado como una excelente alternativa, especialmente en la gama media y alta. Su principal ventaja es ofrecer una experiencia de software muy limpia. La serie G, con modelos como el G Power (2025) centrado en la batería, ofrece una gran relación calidad-precio.
Además, en el segmento de los plegables, el Motorola Razr (2025) se presenta como una opción más económica y con gran estilo frente al Z Flip de Samsung. Su punto débil, sin embargo, sigue siendo una política de actualizaciones de software menos generosa que la de sus competidores.
OnePlus y Xiaomi: velocidad y precio antes que nada
Para quienes buscan el máximo rendimiento sin pagar el precio premium de Samsung, OnePlus es una de las marcas a seguir. El OnePlus 13, por ejemplo, se lanza a un precio inferior al del Galaxy S25 Ultra pero lo supera en un aspecto clave: la carga rápida.
Puede pasar de 0 a 100% en unos 30 minutos, la mitad de lo que necesita el buque insignia de Samsung. Además, detalles como el "Alert Slider" para silenciar el teléfono son muy valorados por sus usuarios. Junto a OnePlus, Xiaomi es otro gigante que compite ferozmente en precio y especificaciones, especialmente en la gama media.
Sony: la opción para los nostálgicos y puristas
Sus teléfonos, como el Xperia 1 VII, son de los pocos en la gama alta que todavía incluyen un conector para auriculares de 3.5 mm y una ranura para tarjeta microSD, características que Samsung y otras marcas abandonaron hace años.
Además, incorporan un botón físico para la cámara y ofrecen una calidad de video excepcional. Sin embargo, su atractivo se ve limitado por un sistema de cámaras que requiere ajustes manuales para brillar, una política de actualizaciones corta y precios elevados.
