Las marcas de teléfonos que conviene comprar: ¿Samsung es mejor que IPhone?

Además, en el segmento de los plegables, el Motorola Razr (2025) se presenta como una opción más económica y con gran estilo frente al Z Flip de Samsung. Su punto débil, sin embargo, sigue siendo una política de actualizaciones de software menos generosa que la de sus competidores.

Samsung Galaxy X.jpg El teléfono plegable que prepara Samsung

OnePlus y Xiaomi: velocidad y precio antes que nada

Para quienes buscan el máximo rendimiento sin pagar el precio premium de Samsung, OnePlus es una de las marcas a seguir. El OnePlus 13, por ejemplo, se lanza a un precio inferior al del Galaxy S25 Ultra pero lo supera en un aspecto clave: la carga rápida.

Puede pasar de 0 a 100% en unos 30 minutos, la mitad de lo que necesita el buque insignia de Samsung. Además, detalles como el "Alert Slider" para silenciar el teléfono son muy valorados por sus usuarios. Junto a OnePlus, Xiaomi es otro gigante que compite ferozmente en precio y especificaciones, especialmente en la gama media.

Sony: la opción para los nostálgicos y puristas

Sus teléfonos, como el Xperia 1 VII, son de los pocos en la gama alta que todavía incluyen un conector para auriculares de 3.5 mm y una ranura para tarjeta microSD, características que Samsung y otras marcas abandonaron hace años.

Además, incorporan un botón físico para la cámara y ofrecen una calidad de video excepcional. Sin embargo, su atractivo se ve limitado por un sistema de cámaras que requiere ajustes manuales para brillar, una política de actualizaciones corta y precios elevados.