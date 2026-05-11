Descubrí Brasil: el pueblo que pocos conocen y que tiene una historia interesante

Dónde queda San José de Ararapira

Este destino está ubicado en el municipio de Guaraqueçaba, al sur de Brasil, muy cerca de la frontera entre los estados de São Paulo y Paraná. Con el paso del tiempo, los cambios en los ríos de la zona afectaron directamente la actividad pesquera y la economía local, que décadas atrás tenía mucho más movimiento y prosperidad.

Cómo llegar a San José de Ararapira

Para acceder a San José de Ararapira no hay rutas terrestres, por lo que la única forma de llegar es por vía marítima. El viaje se debe iniciar desde localidades cercanas como Guaraqueçaba o Cananéia. El viaje dura alrededor de dos horas y atraviesa canales y sectores de costa rodeados de vegetación.