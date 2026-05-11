Descubrí Brasil: el pueblo que pocos conocen y que tiene una historia interesante
Se encuentra en Guaraqueçaba y tiene alrededor de 200 habitantes. Su principal atracción es la iglesia local, construida en el siglo XVIII. Descubrí qué se puede hacer y cómo llegar.
Sudamérica se destaca por su enorme diversidad de paisajes, donde todavía es posible encontrar lugares poco explorados que conservan su esencia original. Entre selvas, costas y pequeños pueblos, la región ofrece alternativas que no solo permite contacto directo con la naturaleza, sino también con costumbres y tradiciones.
En ese contexto aparece San José de Ararapira, en Brasil, un destino al que solo se puede acceder por vía marítima. Ubicado en el municipio de Guaraqueçaba, este pequeño pueblo cuenta con menos de 200 habitantes y se caracteriza por su serenidad, convirtiéndose en sitio perfecto para quienes vacacionar lejos del turismo masivo.
Qué se puede hacer en San José de Ararapira
La mayor atracción de San José de Ararapira es recorrer un pueblo, donde aún se pueden ver casas abandonadas, restos de antiguas construcciones y una iglesia histórica construida en el siglo XVIII. Este recorrido, además, permite un contacto directo con la naturaleza en su estado más puro.
La vegetación, con el paso del tiempo, fue avanzando sobre el pueblo, generando un escenario donde las ruinas conviven con la selva. También se pueden explorar los alrededores costeros y los canales cercanos, en un entorno que combina naturaleza y serenidad en su máxima expresión.
Dónde queda San José de Ararapira
Este destino está ubicado en el municipio de Guaraqueçaba, al sur de Brasil, muy cerca de la frontera entre los estados de São Paulo y Paraná. Con el paso del tiempo, los cambios en los ríos de la zona afectaron directamente la actividad pesquera y la economía local, que décadas atrás tenía mucho más movimiento y prosperidad.
Cómo llegar a San José de Ararapira
Para acceder a San José de Ararapira no hay rutas terrestres, por lo que la única forma de llegar es por vía marítima. El viaje se debe iniciar desde localidades cercanas como Guaraqueçaba o Cananéia. El viaje dura alrededor de dos horas y atraviesa canales y sectores de costa rodeados de vegetación.
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