Según la Inteligencia Artificial, estos son los mejores cursos para agregar al CV
Cada vez más personas buscan sumar capacitaciones relacionadas con IA, automatización y análisis de datos para mejorar su perfil profesional y destacarse en procesos de selección.
Actualmente, los reclutadores valoran mucho más a quienes cuentan con conocimientos vinculados a tecnología, automatización y manejo de herramientas digitales. En ese contexto, la inteligencia artificial analizó cuáles son los cursos más útiles y recomendados para potenciar un currículum y aumentar las posibilidades de conseguir mejores oportunidades laborales.
La recomendación no apunta solamente a carreras vinculadas con programación o sistemas. Hoy en día, áreas como marketing, recursos humanos, finanzas, atención al cliente y comunicación también comenzaron a incorporar herramientas de IA en sus tareas diarias.
Por eso, realizar cursos relacionados con inteligencia artificial puede marcar una gran diferencia en el CV, incluso para personas que no tienen experiencia previa en tecnología.
Además, muchas de estas capacitaciones pueden hacerse de manera online, desde casa y con certificados reconocidos internacionalmente, algo que suma mucho valor a cualquier perfil profesional.
Según el análisis realizado por la IA, existen tres cursos que sobresalen por encima del resto debido a la utilidad práctica de sus contenidos, la demanda laboral actual y las posibilidades de aplicación en distintos trabajos.
Los 3 cursos recomendados por la inteligencia artificial
Introducción a la inteligencia artificial
Uno de los cursos más recomendados es el de Introducción a la Inteligencia Artificial, ideal para quienes quieren comenzar desde cero en el mundo de la tecnología y la automatización.
Este tipo de capacitación enseña conceptos básicos sobre algoritmos, machine learning, procesamiento de datos y funcionamiento de herramientas de IA generativa. Además, muchos programas incluyen nociones iniciales de Python, el lenguaje de programación más utilizado dentro del sector tecnológico.
La inteligencia artificial destaca que este curso funciona como una base sólida para continuar especializándose en áreas más avanzadas.
Especialización en Machine Learning y Deep Learning
Para quienes buscan profundizar aún más, los cursos de Machine Learning y Deep Learning aparecen como una de las opciones más importantes del mercado actual. Estas capacitaciones permiten aprender a construir modelos predictivos, entrenar redes neuronales y desarrollar sistemas capaces de analizar grandes volúmenes de datos.
Además, enseñan a utilizar herramientas muy demandadas dentro del mercado laboral como:
- TensorFlow
- Keras
- Python
- Plataformas de automatización y análisis de datos
Según la IA, este tipo de conocimientos son muy valorados en trabajos relacionados con programación, análisis de datos, desarrollo de software y automatización de procesos.
Certificación en IA Generativa y ChatGPT
Otro de los cursos más recomendados por la inteligencia artificial es el vinculado a IA Generativa y ChatGPT, especialmente pensado para quienes desean aplicar estas herramientas en trabajos cotidianos. La capacitación enseña cómo crear prompts efectivos, automatizar tareas y utilizar inteligencia artificial para generar textos, resolver consultas, organizar información y mejorar procesos de trabajo.
Además, estos cursos suelen incluir aplicaciones concretas para áreas como:
- Marketing digital
- Atención al cliente
- Redacción de contenidos
- Recursos humanos
- Productividad empresarial
La IA sostiene que este tipo de formación puede convertirse en una gran ventaja competitiva dentro de los procesos de selección actuales, ya que cada vez más empresas buscan perfiles capaces de trabajar junto a herramientas de automatización e inteligencia artificial.
Muchas de estas capacitaciones pueden encontrarse en plataformas como Coursera, Google Career Certificates, edX y otros sitios especializados que ofrecen versiones gratuitas y certificaciones internacionales.
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