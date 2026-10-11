Las seis expresiones más usadas por las personas de menor coeficiente, según la IA.

Otra de las palabras mencionadas es “obvio”. Utilizarla para cerrar una discusión puede dar por sentado que determinada idea debería resultar evidente para todos, sin aportar argumentos que permitan sostenerla.

Algo parecido sucede con “simplemente”. Aunque es una palabra completamente habitual, puede adquirir un sentido reduccionista cuando se emplea para presentar como sencilla una problemática que tiene múltiples causas o posibles interpretaciones.

En quinto lugar aparece “genial”, un adjetivo utilizado para manifestar aprobación o entusiasmo. Según el análisis de la IA, el problema no radica en la palabra, sino en recurrir permanentemente a calificativos generales sin explicar por qué algo resulta interesante, positivo o destacable.

Finalmente, aparece la expresión “no puedo”. En este caso, la IA la relaciona con una forma de afrontar determinadas dificultades antes de explorar alternativas.

Qué características suelen asociarse con mayores habilidades cognitivas

La inteligencia no puede reducirse a una única característica ni medirse observando solamente la manera de hablar. Incluso el concepto tradicional de coeficiente intelectual resulta insuficiente para describir todas las capacidades que puede desarrollar una persona.

A lo largo de los años, distintas investigaciones analizaron factores relacionados con el desarrollo cognitivo, desde el aprendizaje durante la infancia hasta la práctica musical, la creatividad y determinadas habilidades lingüísticas.

También existen estudios que exploraron la relación entre el humor y ciertas capacidades cognitivas o los posibles beneficios del aprendizaje musical temprano. Estas asociaciones, sin embargo, no permiten establecer que una característica aislada convierta a alguien en más o menos inteligente.