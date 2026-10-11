Las seis expresiones más usadas por las personas de menor coeficiente, según la IA
La herramienta tecnológica ha destacado un grupo de palabras que, si las usás frecuentemente, podrían estar jugando en contra de tu imagen intelectual.
La inteligencia artificial explicó que hay un grupo de palabras que se utilizan con mucha frecuencia y que, según sus análisis, podrían estar asociadas a personas con un coeficiente intelectual más bajo. Esto no significa que quien las use sea automáticamente menos inteligente, pero su uso repetido podría dar esa impresión a los demás.
Entre las palabras destacadas están "básicamente", "como", "obvio", "simplemente" y "genial". Estos términos, de acuerdo con la IA, son usados para expresar ideas sin profundidad o análisis. De hecho, suelen ser parte de frases que no aportan mucho al diálogo y podrían ser reemplazadas por expresiones más elaboradas que ayuden a comunicar mejor las ideas.
La IA también mencionó que quienes dependen mucho de estas palabras tienden a tener conversaciones más superficiales. En lugar de eso, sugirió que sería mejor utilizar un vocabulario más variado para demostrar una mayor capacidad de razonamiento. Así que, si querés mejorar la forma en que te comunicás, podrías empezar por reducir el uso de estas palabras.
Cuáles son las seis palabras que identificó la inteligencia artificial
“Básicamente” aparece en primer lugar. Se trata de un recurso habitual para resumir un concepto o hacerlo más accesible. Sin embargo, cuando se utiliza constantemente para evitar desarrollar una explicación, puede conducir a una excesiva simplificación de asuntos que requieren matices.
La segunda es “como”, especialmente cuando funciona como una muletilla. Su repetición durante una conversación puede interrumpir la fluidez del discurso y aparecer cuando una persona necesita tiempo para ordenar aquello que quiere decir.
Otra de las palabras mencionadas es “obvio”. Utilizarla para cerrar una discusión puede dar por sentado que determinada idea debería resultar evidente para todos, sin aportar argumentos que permitan sostenerla.
Algo parecido sucede con “simplemente”. Aunque es una palabra completamente habitual, puede adquirir un sentido reduccionista cuando se emplea para presentar como sencilla una problemática que tiene múltiples causas o posibles interpretaciones.
En quinto lugar aparece “genial”, un adjetivo utilizado para manifestar aprobación o entusiasmo. Según el análisis de la IA, el problema no radica en la palabra, sino en recurrir permanentemente a calificativos generales sin explicar por qué algo resulta interesante, positivo o destacable.
Finalmente, aparece la expresión “no puedo”. En este caso, la IA la relaciona con una forma de afrontar determinadas dificultades antes de explorar alternativas.
Qué características suelen asociarse con mayores habilidades cognitivas
La inteligencia no puede reducirse a una única característica ni medirse observando solamente la manera de hablar. Incluso el concepto tradicional de coeficiente intelectual resulta insuficiente para describir todas las capacidades que puede desarrollar una persona.
A lo largo de los años, distintas investigaciones analizaron factores relacionados con el desarrollo cognitivo, desde el aprendizaje durante la infancia hasta la práctica musical, la creatividad y determinadas habilidades lingüísticas.
También existen estudios que exploraron la relación entre el humor y ciertas capacidades cognitivas o los posibles beneficios del aprendizaje musical temprano. Estas asociaciones, sin embargo, no permiten establecer que una característica aislada convierta a alguien en más o menos inteligente.
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