La automatización afectará el empleo de 36 millones para 2035 y estas 10 ocupaciones serían las más afectadas
Un reciente informe advierte que la automatización transformará el escenario del empleo. Cuáles son las diez profesiones que sufrirán mayores cambios.
El constante avance de la tecnología y las nuevas herramientas digitales reconfigurarán de manera drástica el empleo global hacia el año 2035. Según un informe elaborado por un prestigioso instituto internacional, la adopción tecnológica alterará las funciones de treinta y seis millones de trabajadores, obligando a muchos a reinventarse profesionalmente.
Cuáles son las áreas donde la automatización modificará el empleo
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El estudio detalla que, si bien el furor por la inteligencia artificial impulsará la creación de más de 40 millones de nuevos puestos, el uso de maquinarias y algoritmos reducirá la demanda del trabajo tradicional en un 21%. De este modo, se calcula que 11 millones de empleados se verán forzados a cambiar de ocupación durante la próxima década.
Las diez ocupaciones que estarán más expuestas a estos fuertes cambios operativos son:
- Soporte administrativo y de oficina: el 81% de las horas laborales estarán afectadas, reduciendo la demanda en un 38%.
- Agricultura, pesca y silvicultura: un 76% de afectación en las tareas y un 43% de caída en la necesidad de personal.
- Tecnología y análisis: impactará directamente en el 70% de las horas de trabajo actuales.
- Manufactura y producción: 68% de las horas afectadas y una reducción del 25% en la demanda de empleados.
- Ventas y comercio minorista: un 67% de exposición frente a las nuevas tecnologías.
- Negocios y finanzas: un 62% de tareas alteradas por la implementación de nuevos sistemas digitales.
- Servicio de alimentos: el 60% del tiempo laboral tradicional cambiará por completo sus procesos.
- Arte, medios y entretenimiento: la tecnología afectará al 58% de las funciones operativas del rubro.
- Transporte y logística: impactará en el 55% de las horas de los empleados y bajará la demanda en un 30%.
- Instalación y reparación: un 54% de las tareas diarias pasarán a ser asistidas por máquinas.
El futuro del trabajo: reinventarse o cambiar de rumbo
Los expertos aclaran que una alta tasa de automatización no siempre significa pérdidas masivas de puestos, sino una inminente reinvención de las tareas diarias. Un claro ejemplo es el ámbito legal, donde los profesionales delegarán la investigación documental a los sistemas de inteligencia artificial para dedicar más tiempo al análisis estratégico que requiere de un estricto criterio humano.
Para atravesar con éxito esta transición sin precedentes, los analistas recomiendan que los trabajadores busquen apoyo para capacitarse y se enfoquen fuertemente en perfeccionar sus habilidades blandas. Competencias centrales como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la comunicación interpersonal y la voluntad de aprendizaje continuo serán las verdaderas llaves para acceder a mejores oportunidades y desarrollar resiliencia frente a un mercado en constante movimiento.
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