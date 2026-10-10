La automatización afectará el empleo de 36 millones para 2035 y estas 10 ocupaciones serían las más afectadas

Para atravesar con éxito esta transición sin precedentes, los analistas recomiendan que los trabajadores busquen apoyo para capacitarse y se enfoquen fuertemente en perfeccionar sus habilidades blandas. Competencias centrales como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la comunicación interpersonal y la voluntad de aprendizaje continuo serán las verdaderas llaves para acceder a mejores oportunidades y desarrollar resiliencia frente a un mercado en constante movimiento.