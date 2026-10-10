Incendio en la parrilla de Berazategui que fue viral: pérdidas millonarias y trabajadores afectados
El dueño del local gastronómico atribuyó el fuego a un desperfecto eléctrico y negó versiones sobre un incendio intencional, asegurando que no tenía seguro.
La parrilla de Berazategui que semanas atrás había ganado notoriedad por la fila de más de mil personas que se acercaron a dejar su currículum para cubrir un puñado de puestos de trabajo, sufrió este sábado por la mañana un incendio que destruyó gran parte del local y dejó en suspenso la continuidad laboral de 22 empleados.
El restaurante, ubicado en la esquina de Eva Perón y calle 114, había abierto sus puertas el 17 de septiembre y atravesaba un período de fuerte actividad. “Anoche nos fuimos cerca de las dos y media, contentos porque la parrilla venía funcionando muy bien”, dijo su dueño, Marcelo Agüero.
Pero horas después recibió la peor noticia: “Hoy a la mañana me llamaron para avisarme que se estaba incendiando”, relató visiblemente afectado por la situación, asegurando que el fuego se habría originado por un cortocircuito en una heladera del salón, según le informaron los bomberos que trabajaron en el lugar.
Agüero explicó que el negocio había crecido rápidamente desde su inauguración y que el plantel de trabajadores se había ampliado hasta llegar a 22 empleados. “Para nosotros es muy triste, por lo material y por la cantidad de gente que estaba trabajando”, dijo.
Aunque todavía no se completó el relevamiento de daños, el dueño estimó que la reparación del local podría superar los $10 millones, una cifra difícil de afrontar en el corto plazo.
Tras el siniestro, circularon en redes sociales versiones que sugerían un incendio provocado para cobrar un seguro. Agüero salió al cruce de esas especulaciones y fue categórico: “Hay gente malintencionada que piensa que lo hicimos a propósito. Les quiero informar que no teníamos seguro de la parrilla”.
Miles de personas para 15 puestos de trabajo
La parrilla había sido noticia a mediados de septiembre cuando lanzó una convocatoria para cubrir 15 puestos de trabajo y más de mil personas hicieron fila durante horas para entregar sus currículums.
La imagen de la fila, que se extendió varias cuadras, se volvió viral y puso al local en el centro de la conversación pública sobre empleo y crisis económica. Hoy, ese mismo emprendimiento enfrenta un panorama incierto mientras se evalúan los daños y se define cómo continuará la actividad.
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