Incendio en la parrilla de Berazategui que fue viral: pérdidas millonarias y trabajadores afectados

Un millar de CV por 15 puestos de trabajo.

Tras el siniestro, circularon en redes sociales versiones que sugerían un incendio provocado para cobrar un seguro. Agüero salió al cruce de esas especulaciones y fue categórico: “Hay gente malintencionada que piensa que lo hicimos a propósito. Les quiero informar que no teníamos seguro de la parrilla”.

Miles de personas para 15 puestos de trabajo

La parrilla había sido noticia a mediados de septiembre cuando lanzó una convocatoria para cubrir 15 puestos de trabajo y más de mil personas hicieron fila durante horas para entregar sus currículums.

La imagen de la fila, que se extendió varias cuadras, se volvió viral y puso al local en el centro de la conversación pública sobre empleo y crisis económica. Hoy, ese mismo emprendimiento enfrenta un panorama incierto mientras se evalúan los daños y se define cómo continuará la actividad.