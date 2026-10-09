Allanaron domicilios de adolescentes que "desnudaron" con IA a compañeras de escuela: qué encontraron

Como se indicó, en total son cuatro los adolescentes investigados, todos ellos de 15 años de edad, contra quienes se dispuso medidas de cese de hostigamiento y la prohibición de acercamiento al colegio y mucho menos a las adolescentes afectadas, al tiempo que se les impidió concurrir presencialmente al colegio privado de Lomas de Zamora, solo pudiendo asistir a clases vía Zoom.

Además, los investigadores buscan determinar qué rol tuvo un adulto que, según las primeras averiguaciones, habría pagado con su tarjeta de crédito la herramienta de inteligencia artificial que los adolescentes usaron para alterar las imágenes de sus compañeras.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del departamento judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Mariano Bonilla.