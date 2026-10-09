Allanaron domicilios de adolescentes que "desnudaron" con IA a compañeras de escuela: qué encontraron
Se trata de cuatro chicos de 15 años que habían manipulados las imágenes para difundirlas en redes sociales y sitios para adultos.
Las viviendas familiares de los adolescentes sindicados como autores de fotografías manipuladas con inteligencia artificial (IA) para mostrar imágenes de compañeras desnudas, fueron allanadas por la Policía en las últimas horas.
Los procedimientos están vinculados al caso de los cuatro estudiantes del Colegio Modelo de Lomas de Zamora que fueron denunciados por manipular con IA imágenes de decenas compañeras de escuela para mostrarlas desnudas y luego difundirlas en redes sociales y en sitios web para adultos.
El escándalo se desató el miércoles último, cuando el caso tomó estado público a partir de que alumnos del mencionado establecimiento educativo y padres se congregaron frente al colegio para llevar a cabo una protesta en reclamo de medidas.
Según indicaban en ese momento, las imágenes comenzaron a circular hace tiempo y las autoridades de la escuela habrían tenido conocimiento de los hechos desde hace un mes, pero no habrían tomado medidas al respecto.
Qué secuestraron en los allanamientos
De manera que, tras formalizarse la denuncia, el fiscal interviniente ordenó los allanamientos en lo que se secuestraron elementos de interés para la causa, como celulares, computadoras y una PlayStation, entre otros dispositivos electrónicos que serán analizados en el marco de la investigación.
Como se indicó, en total son cuatro los adolescentes investigados, todos ellos de 15 años de edad, contra quienes se dispuso medidas de cese de hostigamiento y la prohibición de acercamiento al colegio y mucho menos a las adolescentes afectadas, al tiempo que se les impidió concurrir presencialmente al colegio privado de Lomas de Zamora, solo pudiendo asistir a clases vía Zoom.
Además, los investigadores buscan determinar qué rol tuvo un adulto que, según las primeras averiguaciones, habría pagado con su tarjeta de crédito la herramienta de inteligencia artificial que los adolescentes usaron para alterar las imágenes de sus compañeras.
La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del departamento judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Mariano Bonilla.
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