Un hombre murió al ser atacado por un tigre en un parque de vida silvestre
El trágico hecho ocurrió este sábado en el recinto de los tigres del Yorkshire Wildlife Park, cerca de la ciudad de Doncaster, en el norte de Inglaterra.
Un hombre murió al ser atacado por un tigre que le infringió heridas graves luego de ingresar voluntariamente, según se cree, al recinto con esos grandes felinos de un parque de vida silvestre en el Reino Unido.
El hecho se produjo a las 13.35 de este sábado (hora local), según informó la Policía de South Yorkshire, añadiendo que “recibimos informes de un hombre que había entrado en el recinto de los tigres del Yorkshire Wildlife Park”.
“Los servicios de emergencia acudieron al lugar y, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del personal médico, se certificó el fallecimiento del hombre allí mismo”, se indicó mediante un comunicado, señalando al mismo tiempo que el tigre resultó ileso durante el incidente.
La policía añadió que la familia del hombre, cuya identidad y estado de salud previa todavía no trascendieron, ya ha sido informada y está recibiendo apoyo por parte de expertos para este tipo de situaciones.
El tigre permaneció en su recinto después del ataque y las autoridades indicaron que no existe ningún riesgo para el público general, aunque el parque fue evacuado tras el suceso y permanecerá cerrado durante todo el fin de semana.
El Yorkshire Wildlife Park, situado cerca de la ciudad de Doncaster, en el norte de Inglaterra, confirmó en un comunicado que se había producido un “incidente grave” en uno de los recintos de tigres.
Tigres de Amur
Según pudo saberse, en el recinto hay dos tigres de Amur: el macho que mató al hombre, llamado Altai, y una hembra llamada Tschuna, que nunca antes habían protagonizado ataques a seres humanos.
Los tigres de Amur, subespecie también conocida como tigres siberianos, tigres del Caspio o tigres persas, están en peligro de extinción y se cree que solo quedan unos 500 ejemplares viviendo en libertad en los bosques del extremo sureste de Rusia y la frontera entre este país y China.
Según un estudio reciente, su peso promedio histórico es de 215,3 kilogramos para los machos y 137,5 kilogramos para las hembras, aunque en la actualidad ese promedio se ha recudido a 176,4 y 117,9 kilogramos respectivamente.
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