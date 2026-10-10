Un hombre murió al ser atacado por un tigre en un parque de vida silvestre

El Yorkshire Wildlife Park, situado cerca de la ciudad de Doncaster, en el norte de Inglaterra, confirmó en un comunicado que se había producido un “incidente grave” en uno de los recintos de tigres.

Tigres de Amur

Según pudo saberse, en el recinto hay dos tigres de Amur: el macho que mató al hombre, llamado Altai, y una hembra llamada Tschuna, que nunca antes habían protagonizado ataques a seres humanos.

Los tigres de Amur, subespecie también conocida como tigres siberianos, tigres del Caspio o tigres persas, están en peligro de extinción y se cree que solo quedan unos 500 ejemplares viviendo en libertad en los bosques del extremo sureste de Rusia y la frontera entre este país y China.

Según un estudio reciente, su peso promedio histórico es de 215,3 kilogramos para los machos y 137,5 kilogramos para las hembras, aunque en la actualidad ese promedio se ha recudido a 176,4 y 117,9 kilogramos respectivamente.