Google Cloud presenta el agente Gemini: el asistente universal para revolucionar el trabajo en las empresas
Google Cloud anunció el lanzamiento de Gemini Agent, una herramienta para gestionar tareas complejas, escribir código y conectarse con sistemas corporativos.
Durante el evento Gemini at Work 2026, el CEO de Google Cloud, Thomas Kurian, oficializó la llegada de Gemini Agent, un agente único y universal concebido para transformar la productividad en el entorno laboral mediante la combinación de inteligencia artificial avanzada, versatilidad de modelos y estrictos estándares de seguridad corporativa.
Las capacidades principales del nuevo agente
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La arquitectura de esta innovadora plataforma introduce un paradigma diferente en la interacción tecnológica dentro de las organizaciones, operando bajo principios fundamentales:
- Agente unificado: Funciona simultáneamente respondiendo preguntas en formato conversacional, ejecutando tareas complejas de forma autónoma y generando código desde una única interfaz.
- Acceso omnipresente: Se encuentra disponible en múltiples dispositivos —web, móviles (iOS y Android) y escritorios (Windows y Mac)— y canales de comunicación como Google Workspace, Microsoft 365, Slack o líneas de comando.
- Orquestación multiagente: Posee la capacidad de crear subagentes temporales para abordar tareas paralelas y secuenciales, actuando además como un compañero de equipo (coworker agent) con correo electrónico propio y almacenamiento dedicado.
- Flexibilidad de modelos: Ejecuta cada labor seleccionando el modelo óptimo —coordinando entre la familia Gemini de Google y los modelos Claude, además de opciones abiertas y privadas futuras— para garantizar la máxima calidad y optimizar los costes.
Integración con Google Workspace y entornos de datos
La herramienta se acopla profundamente en los flujos de trabajo diarios a través de distintas modalidades operativas:
- Asistencia personal: Gestiona de manera integrada tareas que abarcan múltiples aplicaciones, desde la coordinación de reuniones frecuentes hasta la elaboración de complejos informes y presentaciones ejecutivas.
- Delegación proactiva: Destaca de forma inteligente los mensajes verdaderamente relevantes en la bandeja de entrada y sugiere acciones automatizadas.
- Soporte técnico especializado: Ofrece herramientas avanzadas para ingenieros de datos y machine learning, permitiendo generar código en lenguaje natural, entrenar modelos y solucionar problemas operativos de manera autónoma.
Con un sólido esquema de gobernanza que incluye identidades virtuales registradas, entornos aislados (sandbox) y controles estrictos de auditoría en tiempo real, Google Cloud redefina el estándar de la automatización empresarial segura.
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