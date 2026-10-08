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Google Cloud presenta el agente Gemini: el asistente universal para revolucionar el trabajo en las empresas

Tecno

Google Cloud anunció el lanzamiento de Gemini Agent, una herramienta para gestionar tareas complejas, escribir código y conectarse con sistemas corporativos.

Google Cloud presenta el agente Gemini: el asistente universal para revolucionar el trabajo en las empresas

Google Cloud presenta el agente Gemini: el asistente universal para revolucionar el trabajo en las empresas
Google Cloud presenta el agente Gemini: el asistente universal para revolucionar el trabajo en las empresas

Durante el evento Gemini at Work 2026, el CEO de Google Cloud, Thomas Kurian, oficializó la llegada de Gemini Agent, un agente único y universal concebido para transformar la productividad en el entorno laboral mediante la combinación de inteligencia artificial avanzada, versatilidad de modelos y estrictos estándares de seguridad corporativa.

Las capacidades principales del nuevo agente

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La arquitectura de esta innovadora plataforma introduce un paradigma diferente en la interacción tecnológica dentro de las organizaciones, operando bajo principios fundamentales:

  • Agente unificado: Funciona simultáneamente respondiendo preguntas en formato conversacional, ejecutando tareas complejas de forma autónoma y generando código desde una única interfaz.
  • Acceso omnipresente: Se encuentra disponible en múltiples dispositivos —web, móviles (iOS y Android) y escritorios (Windows y Mac)— y canales de comunicación como Google Workspace, Microsoft 365, Slack o líneas de comando.
  • Orquestación multiagente: Posee la capacidad de crear subagentes temporales para abordar tareas paralelas y secuenciales, actuando además como un compañero de equipo (coworker agent) con correo electrónico propio y almacenamiento dedicado.
  • Flexibilidad de modelos: Ejecuta cada labor seleccionando el modelo óptimo —coordinando entre la familia Gemini de Google y los modelos Claude, además de opciones abiertas y privadas futuras— para garantizar la máxima calidad y optimizar los costes.

Integración con Google Workspace y entornos de datos

La herramienta se acopla profundamente en los flujos de trabajo diarios a través de distintas modalidades operativas:

  • Asistencia personal: Gestiona de manera integrada tareas que abarcan múltiples aplicaciones, desde la coordinación de reuniones frecuentes hasta la elaboración de complejos informes y presentaciones ejecutivas.
  • Delegación proactiva: Destaca de forma inteligente los mensajes verdaderamente relevantes en la bandeja de entrada y sugiere acciones automatizadas.
  • Soporte técnico especializado: Ofrece herramientas avanzadas para ingenieros de datos y machine learning, permitiendo generar código en lenguaje natural, entrenar modelos y solucionar problemas operativos de manera autónoma.

Con un sólido esquema de gobernanza que incluye identidades virtuales registradas, entornos aislados (sandbox) y controles estrictos de auditoría en tiempo real, Google Cloud redefina el estándar de la automatización empresarial segura.

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