Alumnos de otro colegio también crearon imágenes sexualizadas de sus compañeras con inteligencia artificial

Y las acusaciones formales iniciaron con una denuncia que una de las familias afectadas realizó en la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó, seguida por la presentación de Rodrigo Herrera, director del mencionado colegio en el que activaron un protocolo y se comunicaron con las familias con el fin de darle mayor lugar a las medidas de cuidado. Además, los involucrados ya no tienen permitido asistir a la escuela.

El caso se encuentra en manos del Juzgado de Morón y bajo la responsabilidad de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 del departamento judicial de Morón, con la carátula de “producción, distribución y divulgación de material de explotación o abuso sexual infantil”.