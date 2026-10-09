Alumnos de otro colegio también crearon imágenes sexualizadas de sus compañeras con inteligencia artificial
Los denunciados son cuatro adolescentes del Colegio Privado Thomas Alva Edison. Una de las víctimas tiene solo 7 años.
El mismo día en que se llevaron a cabo allanamientos en los domicilios de estudiantes del colegio de Lomas de Zamora, denunciados por manipular con IA imágenes de decenas compañeras de escuela para mostrarlas desnudas, otro caso de similares características se conoció en Ituzaingó, en el oeste del conurbano bonaerense.
En ese nuevo escándalo, cuatro alumnos de un establecimiento privado de esa ciudad, todos de entre 15 y 16 años, también fueron acusados de generar imágenes de sus compañeras desnudas con herramientas de inteligencia artificial.
Una nena de siete años habría sido una de las víctimas de los adolescentes, alumna de nivel primario del Colegio Privado Thomas Alva Edison, pero también serían damnificadas otras adolescentes del mismo rango etario que los acusados, igualmente estudiantes de la misma institución en el nivel secundario.
Según trascendió, los acusados habrían vendido las imágenes que construyeron con fotografías reales tomadas de las redes sociales de sus compañeras para crear una falsa situación con IA, representando una escena sexual entre las menores.
Un "socio" delator y la denuncia
El delito salió a la luz luego de que uno de los menores delató a sus compañeros porque no le habían repartido su parte del rédito económico que obtenían a cambio de las imágenes trucadas.
Y las acusaciones formales iniciaron con una denuncia que una de las familias afectadas realizó en la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó, seguida por la presentación de Rodrigo Herrera, director del mencionado colegio en el que activaron un protocolo y se comunicaron con las familias con el fin de darle mayor lugar a las medidas de cuidado. Además, los involucrados ya no tienen permitido asistir a la escuela.
El caso se encuentra en manos del Juzgado de Morón y bajo la responsabilidad de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 del departamento judicial de Morón, con la carátula de “producción, distribución y divulgación de material de explotación o abuso sexual infantil”.
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