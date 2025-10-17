Liquidación en supermercados: grandes descuentos para la compra de celulares por el Día de la Madre
Los beneficios son clave para poder aprovechar de cara a elegir un buen regalo y las grandes cadenas hacen importantes ofertas.
Se acerca el Día de la Madre y COTO presenta una propuesta integral para homenajear a todas las mamás con regalos pensados para cada estilo. En las tiendas físicas y en su plataforma Coto Digital, los clientes pueden acceder a una amplia variedad de opciones que incluyen moda, tecnología, productos de belleza, bicicletas y mucho más.
Las promociones abarcan marcas populares y modelos de distintas gamas. En muchos casos se ofrecen facilidades de pago en cuotas sin interés, lo que permite acceder a dispositivos más costosos con desembolsos mensuales moderados.
Supermercados lanzaron descuentos por el Día de la Madre
En supermercados como ChangoMás, Carrefour y Jumbo se observan rebajas de hasta 46 % sobre precios de lista. Algunos celulares que antes costaban cerca de $200.000 o más se ofrecen con descuentos sustanciales, lo que despierta expectativa entre quienes planean renovar su equipo.
Estas liquidaciones responden a una combinación de factores: la cercanía de la fecha comercial, la necesidad de estimular la demanda en un contexto económico difícil, y la competencia entre cadenas para captar clientes con ofertas tentadoras en tecnología.
Además, la posibilidad de financiar las compras en cuotas sin recargo hace que muchos compradores opten por renovar sus dispositivos ahora, aprovechando que los descuentos son relevantes.
Lo que conviene tener en cuenta:
Es importante comparar precios entre distintos supermercados, ya que no todos aplican los mismos descuentos para los mismos modelos.
Antes de decidir cuáles ofertas son realmente convenientes, conviene verificar las condiciones de financiación, los intereses ocultos (si los hubiera) y la garantía del producto.
Dado que los descuentos pueden variar según sucursal o modalidad de pago, conviene consultar previamente la disponibilidad y las modalidades de compra (presencial o por e-commerce).
Con estas propuestas, las grandes cadenas buscan impulsar las ventas y atraer público en una de las fechas de mayor consumo del año.
