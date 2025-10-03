Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para octubre de 2025

Carnicerías, granjas y pescaderías

El sábado 11 de octubre, Banco Provincia lanza una promoción especial del 35 % de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. El límite de reintegro es de $6.000 por persona. Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.

Supermercados

Changomás: 20 % de descuento todos los jueves, viernes y sábados. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto

Supermercado Toledo: 20 % de rebaja los miércoles, sábados y domingos. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Supermercado Día: 20% los lunes. Tope de reintegro unificado $8.000 por semana y por persona. El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000.

Supermercado Carrefour: 10 % los miércoles. Sin tope de reintegro y con devolución en el momento. Acumulable con productos en oferta.

Comercios de barrio y cercanía

Los viernes se aplica un 20 % de descuento en comercios de barrio adheridos. El reintegro tiene un tope de $4.000 por persona y por semana.

Perfumerías y farmacias

Miércoles y jueves en farmacias y perfumerías adheridas 10% de ahorro sin tope de reintegro.

Librerías

Los lunes y martes, las librerías adheridas aplican un 10% de descuento sin límite de reintegro.

Universidades

Los comercios adheridos ofrecen un 40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 por semana por persona.

Ferias y mercados bonaerenses

Durante todos los días del mes, las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de ahorro. Este beneficio está pensado para compras de alimentos frescos y productos regionales. El tope de devolución es de $6.000 por semana y por persona.

Especial Día de la Madre

El sábado 18 y domingo 19 hay un 30% de ahorro con tope de reintegro de $8.000 por vigencia y por persona en comercios adheridos.

Cuotas sin interés

Todos los días, en comercios adheridos 3 cuotas sin interés. Adherí tus tarjetas de crédito y pagá, desde la app, mediante QR. Beneficio exclusivo para compras realizadas únicamente mediante tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI, en los comercios adheridos. Se excluyen de la promoción los comercios de los rubros Alimentos, Carnicerías, granjas y pescaderías y Grandes cadenas de supermercados. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.