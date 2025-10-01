Cuándo es el Día de la Madre en Argentina en este 2025
Quedó definida la fecha para uno de los festejos más esperados del año que tradicionalmente se celebra cada tercer domingo de octubre.
El Día de la Madre es una de las fechas más esperadas por las familias argentinas y, tradicionalmente, se celebra cada tercer domingo de octubre, a diferencia de otros países, donde se festeja en mayo.
¿Qué fecha es el Día de la Madre en 2025?
En este 2025, el Día de la Madre en Argentina es el domingo 19 de octubre, fecha correspondiente al tercer domingo del mes y que responde a una tradición que se mantiene desde hace décadas.
El Día de la Madre se celebra en Argentina en el mes de octubre por su relación con el calendario litúrgico de la Iglesia Católica.
A diferencia de otros países, donde la celebración tiene lugar en mayo, Argentina mantiene esta costumbre que combina el homenaje con el inicio de la primavera, dando lugar a encuentros familiares, regalos, y actividades especiales en escuelas, clubes y espacios públicos.
El origen del Día de la Madre en Argentina
La tradición argentina de celebrar el Día de la Madre en octubre tiene raíces religiosas, vinculadas antiguamente al calendario litúrgico católico, que en esa época conmemoraba a la Virgen María.
Fue en 1931 cuando el papa PíoXI dedicó el 11 de octubre a la “Divina Maternidad de María”.
Aunque con los años el hecho de que sea una fecha fija se modificó, el mes de octubre elegido para la celebración quedó instalado culturalmente y sigue vigente en la actualidad.
Por el contrario, en países como España, Estados Unidos, México, Chile o Brasil se festeja en mayo.
Opciones para festejar el Día de la Madre
Durante esta fecha, comercios, restaurantes y marcas suelen ofrecer promociones y descuentos. Dentro de los regalos más elegidos se encuentran los ramos de flores, perfumes, tecnología, indumentaria y gastronomía.
Teniendo en cuenta que el Día de la Madre se celebra un domingo, es además una gran oportunidad para reunirse en familia y disfrutar de una jornada de descanso.
