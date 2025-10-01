Cuándo es el Día de la Madre en Argentina en este 2025

El origen del Día de la Madre en Argentina

La tradición argentina de celebrar el Día de la Madre en octubre tiene raíces religiosas, vinculadas antiguamente al calendario litúrgico católico, que en esa época conmemoraba a la Virgen María.

Fue en 1931 cuando el papa PíoXI dedicó el 11 de octubre a la “Divina Maternidad de María”.

Aunque con los años el hecho de que sea una fecha fija se modificó, el mes de octubre elegido para la celebración quedó instalado culturalmente y sigue vigente en la actualidad.

Por el contrario, en países como España, Estados Unidos, México, Chile o Brasil se festeja en mayo.

Opciones para festejar el Día de la Madre

dia de la madre

Durante esta fecha, comercios, restaurantes y marcas suelen ofrecer promociones y descuentos. Dentro de los regalos más elegidos se encuentran los ramos de flores, perfumes, tecnología, indumentaria y gastronomía.

Teniendo en cuenta que el Día de la Madre se celebra un domingo, es además una gran oportunidad para reunirse en familia y disfrutar de una jornada de descanso.