Los 3 signos del zodíaco que se la pasan haciendo drama por todo

Escorpio

Su intensidad no conoce términos medios. Aman con devoción y se enojan con una fuerza que puede ser abrumadora. Gobernados por Plutón y Marte, viven en una constante montaña rusa emocional, capaces de convertir una situación cotidiana en un momento de suspenso. Todo lo sienten a fondo, y su magnetismo los vuelve inolvidables.

Cáncer

Con la Luna como regente, su sensibilidad los lleva a transformar recuerdos y emociones en escenas cargadas de sentimiento. Son maestros del drama melancólico, capaces de conmover con su forma de expresar lo que sienten. Para ellos, nada es superficial: hasta lo más pequeño puede convertirse en un momento digno de película.