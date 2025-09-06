Los 4 signos del zodíaco que tendrán un mes complicado en septiembre

El paso de Marte por este signo hasta el 22 de septiembre traerá momentos de fricción. Puede haber roces tanto en lo laboral como en lo sentimental, además de malentendidos con colegas o socios. La clave para Libra será usar su capacidad de equilibrio y no dejarse llevar por los impulsos.

Aries

Este signo de acción deberá aprender a bajar un cambio. Marte en Libra impacta en sus relaciones, generando posibles choques con figuras de autoridad o con la pareja. Los eclipses también influyen en las finanzas, con gastos imprevistos o decisiones económicas importantes que no podrán postergarse.

Cáncer

El mes remueve asuntos del pasado y conflictos familiares que parecían cerrados. Los eclipses activan emociones intensas y podrían surgir discusiones por propiedades, herencias o temas hogareños. Para un signo tan sensible, será vital no sobrecargarse emocionalmente.

Capricornio

Su terreno laboral y financiero se verá sacudido por retrasos, cambios inesperados o falta de reconocimiento al esfuerzo realizado. Saturno retrógrado marcará pruebas de paciencia. La recomendación es no intentar controlar todo y adaptarse con flexibilidad a lo inesperado.