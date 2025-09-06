Los 4 signos del zodíaco que tendrán un mes complicado en septiembre
La astrología señala que ciertos movimientos planetarios generarán tensiones en lo laboral, emocional y familiar.
La astrología marca que no todos los meses son iguales y, en esta ocasión, septiembre llega con retos especiales para cuatro signos. La influencia de Marte, los eclipses y planetas retrógrados moverán fichas en áreas clave de la vida, desde el trabajo hasta los vínculos personales.
Estos desafíos no significan necesariamente algo negativo, sino una oportunidad para crecer, ajustar hábitos y prestar atención a aquello que venías postergando. Lo importante es estar preparado y no dejar que la energía del momento te sobrepase.
Entre los puntos más destacados para este mes aparecen discusiones, gastos imprevistos, demoras laborales y tensiones en el plano familiar. Mantener la calma y escuchar a los demás será fundamental para que estas semanas no se conviertan en una tormenta mayor.
Los signos zodiacales que tendrán un septiembre complicado
Libra
El paso de Marte por este signo hasta el 22 de septiembre traerá momentos de fricción. Puede haber roces tanto en lo laboral como en lo sentimental, además de malentendidos con colegas o socios. La clave para Libra será usar su capacidad de equilibrio y no dejarse llevar por los impulsos.
Aries
Este signo de acción deberá aprender a bajar un cambio. Marte en Libra impacta en sus relaciones, generando posibles choques con figuras de autoridad o con la pareja. Los eclipses también influyen en las finanzas, con gastos imprevistos o decisiones económicas importantes que no podrán postergarse.
Cáncer
El mes remueve asuntos del pasado y conflictos familiares que parecían cerrados. Los eclipses activan emociones intensas y podrían surgir discusiones por propiedades, herencias o temas hogareños. Para un signo tan sensible, será vital no sobrecargarse emocionalmente.
Capricornio
Su terreno laboral y financiero se verá sacudido por retrasos, cambios inesperados o falta de reconocimiento al esfuerzo realizado. Saturno retrógrado marcará pruebas de paciencia. La recomendación es no intentar controlar todo y adaptarse con flexibilidad a lo inesperado.
