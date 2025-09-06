Alerta meteorológica complica el domingo electoral: advertencias y recomendaciones del SMN

Recomendaciones del SMN:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

viento fuerte amba2.jpg

Tras el frío polar suben las temperaturas en Buenos Aires: se viene el calor y máximas de casi 30 grados

Luego de varios días con temperaturas muy bajas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con lluvias incluidas, subirán fuerte las marcas térmicas, según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y habrá jornadas con mucho calor.

A partir de este domingo 7 de septiembre, de a poco, subirán las marcas térmicas, con días que se ubicarán cerca de los 30 grados. No obstante, el calor llegará en la segunda quincena de septiembre, cerca de la primavera, con días con temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados y máximas que estarán rondando los 30 grados, dando por finalizado el invierno para adentrarse en la nueva temporada.

image