Alerta meteorológica complica el domingo electoral: advertencias y recomendaciones del SMN
Si bien las condiciones climáticas del AMBA irán mejorando, hay tres provincias del país que padecerán las inclemencias del clima este domingo.
Después de una semana gélida en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico para el cierre de este fin de semana. A pesar de que el clima en el AMBA podría mejorar, una advertencia meteorológica importante afecta a tres provincias argentinas, lejos del área metropolitana.
De esta manera, los bonaerenses no se verán afectados en su jornada electoral, pero otros habitantes argentinos deberán estar en alerta.
Alerta meteorológica este domingo para tres provincias:
Se espera que vientos intensos impacten las zonas cordilleranas de las provincias de La Rioja, Catamarca y San Juan en el cierre de este fin de semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia debido a la previsión de vientos del oeste que alcanzarán velocidades de 50 a 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en las zonas de mayor altitud. Se aconseja a los residentes y viajeros que tomen las precauciones necesarias para su seguridad.
Recomendaciones del SMN:
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Tras el frío polar suben las temperaturas en Buenos Aires: se viene el calor y máximas de casi 30 grados
Luego de varios días con temperaturas muy bajas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con lluvias incluidas, subirán fuerte las marcas térmicas, según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y habrá jornadas con mucho calor.
A partir de este domingo 7 de septiembre, de a poco, subirán las marcas térmicas, con días que se ubicarán cerca de los 30 grados. No obstante, el calor llegará en la segunda quincena de septiembre, cerca de la primavera, con días con temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados y máximas que estarán rondando los 30 grados, dando por finalizado el invierno para adentrarse en la nueva temporada.
