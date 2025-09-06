La pregunta de Santiago Maratea que incomodó a Mirtha Legrand: "No te voy a contestar"

Por supuesto, la devolución de la conductora sembró dudas en los espectadores: mientras algunos consideran que, de simpatizar con las ideas del Presidente, Mirtha habría respondido que sí sin dudarlo, otros señalaron que la respuesta no significa necesariamente un rechazo encubierto.

La fascinación de Mirtha Legrand por Perón

Seguidamente, Diego Sehinkman aprovechó el momento y le preguntó a la Chiqui a quién le hubiese gustado tener en su mesa y nunca pudo. Llamativamente, Mirtha respondió que le habría encantado invitar al expresidente Juan Domingo Perón.

Luego, reveló la pregunta que le habría hecho, en caso de haber tenido la oportunidad de entrevistarlo: "Le habría preguntado si era feliz", manifestó y argumentó que se le ocurrió esa pregunta porque se trataba de un hombre muy poderoso, por lo que le habría encantado saber si dentro de todo ese poder podía hallar paz y plenitud.

