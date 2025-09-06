La pregunta de Santiago Maratea que incomodó a Mirtha Legrand: "No te voy a contestar"
Acostumbrada a ser quien hace las preguntas en su mesa, la conductora de "La Noche de Mirtha" fue sorprendida por el joven influencer. Mirá.
En una nueva emisión de "La Noche de Mirtha" por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand recibió en su notable mesa al periodista Diego Sehinkman, la actriz Nora Cárpena, el actor Luciano Cáceres, el influencer Santi Maratea y la bailarina Mora Godoy.
Como era de esperarse, el diálogo durante la cena abordó todo tipo de temas, aunque uno se destacó en gran manera: el escándalo que envuelve al gobierno de Javier Milei tras la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, donde el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) asegura que Karina Milei pedía un 3% de coima a la droguería Suizo Argentina en la compra de medicamentos.
Lo que no fue aún probado por la Justicia, pero tampoco negado por el Gobierno es, sin dudas, el tema del momento. Por esa razón y aprovechando la presencia del periodista de TN, la diva no dudó en poner esta cuestión sobre la mesa. En este sentido, Sehinkman señaló que lo que diferencia a una gestión de otra es cómo actuar ante la crisis, por lo que consideraba muy importante cómo la administración libertaria aborde las acusaciones en contra de la hermana del jefe de Estado y secretaria de Presidencia.
Fue entonces cuando Santiago Maratea irrumpió en la conversación para hacer una directa pregunta a la conductora: "Mirtha, ¿a vos te gusta Milei?", lanzó sin pruritos el influencer, reconocido por sus colectas solidarias. Ante esto, visiblemente incómoda, la diva respondió: "No te voy a contestar", a lo que Maratea acotó que esa respuesta "no es poca cosa".
Por supuesto, la devolución de la conductora sembró dudas en los espectadores: mientras algunos consideran que, de simpatizar con las ideas del Presidente, Mirtha habría respondido que sí sin dudarlo, otros señalaron que la respuesta no significa necesariamente un rechazo encubierto.
La fascinación de Mirtha Legrand por Perón
Seguidamente, Diego Sehinkman aprovechó el momento y le preguntó a la Chiqui a quién le hubiese gustado tener en su mesa y nunca pudo. Llamativamente, Mirtha respondió que le habría encantado invitar al expresidente Juan Domingo Perón.
Luego, reveló la pregunta que le habría hecho, en caso de haber tenido la oportunidad de entrevistarlo: "Le habría preguntado si era feliz", manifestó y argumentó que se le ocurrió esa pregunta porque se trataba de un hombre muy poderoso, por lo que le habría encantado saber si dentro de todo ese poder podía hallar paz y plenitud.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario