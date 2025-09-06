Desopilante viral: hizo reír a toda su familia en su propio entierro con un audio secreto grabado en vida
Un hombre oriundo de Irlanda no tuvo mejor idea que dejar un mensaje para sus afectos con la indicación de que sea reproducido en su funeral. Mirá.
Sin lugar a dudas, nadie tiene la vida comprada y de un día para el otro pueden acabar nuestros días en la tierra. Pero lo cierto es que aquellas personas que tienen un duro diagnóstico médico, como puede ser una enfermedad terminal, tiene una idea algo más clara del tiempo que le queda.
Si bien esto puede resultar muy triste, hay quienes lograr encontrarle el sentido del humor a todo. Así fue el caso de un hombre oriundo de Irlanda que, ante la noticia de que le quedaba poco tiempo de vida, decidió grabar un audio secreto para su familia y pidió expresamente que el archivo sea reproducido únicamente durante su funeral. Por supuesto, esto implicaba que el audio no fuese escuchado antes de ese duro día.
Bajo el hashtag #AudioFinal esta historia no tardó en viralizarse en la red social X: "¿Hola? ¡Hola! ¡Déjenme salir!", se escucha en el archivo de voz, con golpes contra una manera. Obviamente, el irlandés simulaba estar hablando dentro del cajón y, como era de esperarse, provocó la risa de sus seres queridos, que hasta ese momento lloraban frente a su cajón.
"¡Déjenme salir de esta caja de mierda! ¿Dónde mier... estoy? ¡Huele a caca de perro aquí abajo! ¡Hola! Que me dejen salir...", se escuchan los gritos del irlandés, mientras su familia no puede evitar estallar en risa. "¡Puedo escucharlos reír, cabrones! Esto es una vergüenza, estoy en una caja...", continúa.
Finalmente, con una dulce melodía el hombre finaliza diciendo: "Hola de nuevo, sólo venía a decirles adiós...". Sin lugar a dudas, este episodio trascendió por la desopilante idea del fallecido que, ante el dolor de su familia, decidió hacerlos reír una última vez, como muestra de que el dolor también puede transformarse en un risueño recuerdo.
Mirá:
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario