Los barrios de Buenos Aires en los que conviene comprar un departamento
Un informe desarrollado por Zonaprop y de la Alianza Urbana dieron a conocer los barrios más accesibles para vivir. Los detalles en la nota.
Invertir en una propiedad sigue siendo una de las formas más elegidas para proteger los ahorros, ya sea para vivir sin depender del alquiler o para obtener ingresos mensuales a través del alquiler. Sin embargo, no todas las zonas ofrecen la misma ganancia y elegir mal puede retrasar la recuperación de la inversión.
Por eso, antes de comprar, es fundamental analizar cómo se mueve hoy el mercado. Los valores de construcción y de las unidades nuevas muestran variaciones importantes, aunque un reciente informe de Zonaprop y de la Alianza Urbana mostró cuáles son los barrios de Buenos Aires más convenientes para comprar.
Las ventajas y desventajas que tiene comprar en pozo
La compra en pozo sigue siendo una opción atractiva para quienes necesitan financiar la vivienda en pagos y no cuentan con todo el dinero de entrada. Este tipo de proyectos permite ir abonando el valor durante el avance de la obra y, en muchos casos, elegir terminaciones o detalles propios de la unidad.
No obstante, los expertos remarcan que este camino tiene riesgos: los costos pueden modificarse por la inflación, el índice de la construcción puede alterar las cuotas, pueden surgir gastos al momento de escriturar y, en ocasiones, las entregas no se cumplen en los plazos previstos.
Por su parte, adquirir un departamento ya terminado brinda mayor previsibilidad. El precio es claro desde el principio, la posesión es inmediata y el comprador puede utilizar o alquilar la propiedad desde el primer día, sin depender del ritmo de obra ni del contexto económico.
Los barrios de Buenos Aires en los que conviene comprar a estrenar
El último relevamiento inmobiliario revela un cambio inesperado en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires. En zonas como Palermo, Núñez, Belgrano, Colegiales, Recoleta, San Telmo, Monserrat, San Nicolás, Parque Patricios y Mataderos, los valores rompieron con la lógica habitual del mercado.
En estos lugares, el metro cuadrado de los departamentos recién terminados cuesta lo mismo, e incluso menos, que el de los proyectos todavía en obra. Esto representa un giro importante, ya que históricamente comprar en pozo ofrecía una rebaja considerable, que solía ubicarse entre el 15% y el 30% respecto a las unidades listas para habitar.
