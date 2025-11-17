Los barrios de Buenos Aires en los que conviene comprar un departamento

Los barrios de Buenos Aires en los que conviene comprar a estrenar

El último relevamiento inmobiliario revela un cambio inesperado en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires. En zonas como Palermo, Núñez, Belgrano, Colegiales, Recoleta, San Telmo, Monserrat, San Nicolás, Parque Patricios y Mataderos, los valores rompieron con la lógica habitual del mercado.

En estos lugares, el metro cuadrado de los departamentos recién terminados cuesta lo mismo, e incluso menos, que el de los proyectos todavía en obra. Esto representa un giro importante, ya que históricamente comprar en pozo ofrecía una rebaja considerable, que solía ubicarse entre el 15% y el 30% respecto a las unidades listas para habitar.