Bodegón en Buenos Aires: el restaurante ideal para los fanáticos de las milanesas
Con un ambiente cálido, familiar y acogedor, este emblemático recinto tiene dos sucursales en la ciudad. Los detalles en la nota.
En la oferta gastronómica de Buenos Aires, pocos bodegones logran combinar tradición, generosidad y una atmosfera de barrio como el Bodegón Núñez. Lo cierto es que cocina apuesta por platos abundantes y sabrosos que conquistan desde la primera visita, mientras que sus precios accesibles lo convierten en un punto de encuentro en CABA.
Más allá de sus preparaciones de calidad, el restaurante cuenta con dos sucursales en la ciudad y ambas se destacan por disponer de un clima familiar que invita a compartir momentos en familia o con amigos. Además, su ubicación estratégica lo convierte en una parada ideal para quienes buscan buena comida y una experiencia auténticamente porteña.
Las especialidades de Bodegón Núñez
El gran clásico de Bodegón Núñez son sus milanesas XXL que atrapan la atención de hasta los clientes más exigentes, aunque este recinto también presenta otras preparaciones de gran sabor. Estas son las especialidades que ofrece este restaurante:
- Empanadas
- Rabas rebozadas y crujientes
- Canelones con variedad de salsas
- Tortillas de papas
- Matambre a la pizza
- Ensaladas frescas y variadas
- Milanesa de tamaño extra grande
- Papas fritas
- Ensalada rusa
- Puré de papas
- Flan con crema o dulce de leche
- Copa helada con chocolate y oblea
Dónde queda Bodegón Núñez
El Bodegón Núñez tiene dos locales dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Su local principal funciona en el barrio de Núñez, sobre la calle Arribeños casi esquina Campos Salles, una zona muy transitada y fácil de ubicar. La segunda sede está en Palermo, ubicada en Cabrera al 4600, dentro de uno de los polos gastronómicos más concurridos del barrio.
Ambas locaciones abren todos los días, tanto al mediodía como por la noche, y además cuentan con servicio de delivery para quienes prefieren disfrutar sus platos desde la comodidad del hogar.
Cómo llegar a Bodegón Núñez
Llegar al local de Núñez es sencillo: quienes se mueven en subte pueden viajar por la línea D y descender en Congreso de Tucumán. Otra alternativa es utilizar los colectivos que circulan por Cabildo, entre ellos, el 29, 60 o 130, y bajar a pocas cuadras del lugar.
Para la sede de Palermo, situada en Cabrera al 4600, también hay buenas opciones de transporte. La línea B del subte deja a los pasajeros en la estación Medrano, a 10 cuadras del restaurante. Y si la idea es viajar en colectivo, varias líneas, como la 39, 140 y 168, dejan muy cerca del local, facilitando el acceso desde distintos puntos de la ciudad.
