Bodegón en Buenos Aires: el restaurante ideal para los fanáticos de las milanesas

Cómo llegar a Bodegón Núñez

Llegar al local de Núñez es sencillo: quienes se mueven en subte pueden viajar por la línea D y descender en Congreso de Tucumán. Otra alternativa es utilizar los colectivos que circulan por Cabildo, entre ellos, el 29, 60 o 130, y bajar a pocas cuadras del lugar.

Para la sede de Palermo, situada en Cabrera al 4600, también hay buenas opciones de transporte. La línea B del subte deja a los pasajeros en la estación Medrano, a 10 cuadras del restaurante. Y si la idea es viajar en colectivo, varias líneas, como la 39, 140 y 168, dejan muy cerca del local, facilitando el acceso desde distintos puntos de la ciudad.