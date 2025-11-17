Qué fue de la vida de Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa: por qué no aparece en el documental
Julieta Rossi era la novia del joven estudiante del Derecho al momento que lo asesinaron. Transcurridos los meses, decidió alejarse del caso. ¿Qué pasó?
El caso Fernando Báez Sosa sigue resonando en el presente, aún después de casi 6 años de sucedido el asesinato en manos de un grupo de rugbiers oriundos de la localidad bonaerense de Zárate. Con las condenas en la Cámara de Apelaciones, lo acontecido el 18 de enero 2020 volvió a la mente de los argentinos luego de que Netflix estrenara "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa".
El documental, que se encuentra en el primer puesto de visualizaciones, se ha vuelto furor en los últimos días, aunque ha dejado varias dudas en torno a algunas ausencias. Por ejemplo, Silvino Báez -padre del joven asesinado- no aparece en la producción, así como tampoco Julieta Rossi, quien era novia del estudiante de Derecho.
En este sentido, muchos se preguntan qué fue de la vida de la chica que, al momento del crimen, tenía sólo 17 años.
Si bien la joven estuvo presente en las marchas y manifestaciones a favor de Fernando una vez ocurrido el brutal asesinato, lo cierto es que después de un tiempo tomó distancia de todo lo referido a su fallecido novio.
De hecho, debido al profundo impacto que le generó la trágica pérdida del joven, Julieta Rossi optó por abstenerse de participar en el proceso judicial. En su lugar, se apoyó en su círculo más cercano e impulsó su desarrollo profesional, lo que finalmente la llevó a realizar viajes internacionales.
En la actualidad, la joven que ahora tiene 23 años trabaja como profesora en La Estación de Danza, un estudio con dos sedes en CABA, según la información disponible en su cuenta de Instagram. Su pasión por la danza la llevó a formarse desde joven y hoy forma parte de equipos profesionales de baile, acompañando a diferentes artistas en sus presentaciones musicales.
