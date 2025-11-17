Las tormentas no dan tregua: cuándo volverá a llover en Buenos Aires esta semana
Diferentes pronosticadores ya lanzaron previsiones poco alentadoras para porteños y bonaerenses: las lluvias regresan antes de lo esperado.
Luego de las tormentas que azotaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el pasado fin de semana, las noticias son poco alentadoras para porteños y bonaerenses: diferentes pronosticadores anticiparon que las lluvias volverán antes de lo esperado, generando nuevos cambios en el clima.
En este sentido, también lanzaron sus advertencias y recomendaciones para que los ciudadanos hagan sus planes conforme al pronóstico del tiempo.
Cuándo vuelven las tormentas al AMBA
De acuerdo a lo señalado por el sitio Meteored, este jueves 20 de noviembre volverá a llover en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Las previsiones indican que las fuertes precipitaciones se harán presentes entre las 18 y las 22 horas de esa jornada, generando un leve descenso en la temperatura máxima.
En este sentido, el sitio indicó que las lluvias estarán caracterizadas por abundante caída de agua en cortos períodos y frecuente actividad eléctrica, con vientos que pueden alcanzar los 45 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Cabe señalar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su pronóstico extendido, no espera por ahora lluvias para esa jornada ni para el resto de la semana. El jueves se presentaría con cielo mayormente nublado de principio a fin, con marcas térmicas de entre 16 y 23 grados.
Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas que rondarán entre 15 y 22 grados. El sábado tendría casi idénticas condiciones, de acuerdo con el organismo nacional.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
