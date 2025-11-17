Alerta meteorológico genera preocupación este lunes en Buenos Aires: qué dice el informe del SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones por lluvias fuertes:

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por viento fuerte

La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, se espera que sobre la región del centro y este de la provincia de Buenos Aires y Río de la Plata, continúen los vientos intensos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que localmente pueden alcanzar los 75 km/h.

Mientras que el resto del área será afectada por vientos del sector oeste, con las mismas velocidades.

Recomendaciones por viento fuertes:

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.