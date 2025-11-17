Alerta meteorológico genera preocupación este lunes en Buenos Aires: qué dice el informe del SMN
El organismo lanzó avisos para el inicio de la semana por tormentas y viento para varias zonas del país. Los detalles del clima.
El inicio de la semana se presenta con clima inestable en buena parte del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este lunes sus alertas por tormentas fuertes y por viento, con varias zonas afectadas, entre ellas, algunas de la provincia de Buenos Aires.
Por un lado, sigue este lunes 17 de noviembre un aviso de nivel amarillo por tormentas para zonas de las provincias de Jujuy, Salta y Misiones
En tanto, un alerta amarillo pero por viento fuerte alcanzaba a varias regiones del país, como Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Alerta por tormentas fuertes
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, caída de granizo, ráfagas de hasta 80 km/h y actividad eléctrica frecuente.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Recomendaciones por lluvias fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por viento fuerte
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, se espera que sobre la región del centro y este de la provincia de Buenos Aires y Río de la Plata, continúen los vientos intensos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que localmente pueden alcanzar los 75 km/h.
Mientras que el resto del área será afectada por vientos del sector oeste, con las mismas velocidades.
Recomendaciones por viento fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario