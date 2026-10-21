Los cambios que tendrán estos signos del zodíaco gracias a la Luna creciente de octubre.

La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y el cierre y arranque de un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias astrales, se pudo determinar cuáles son los signos del zodíaco que afrontarán cambios gracias al fenómeno de Luna creciente.