Cayó la banda de los "robos piraña" por ataques en colectivos del AMBA: cuatro detenidas
Dos de las detenidas ya habían sido aprehendidas y quedaron en libertad en mayo, pero un detalle de la investigación las delató.
Cuatro mujeres fueron detenidas por la Policía Federal acusadas de integrar una banda que se dedicaba a cometer robos bajo la modalidad "piraña" en colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los allanamientos se concretaron en las localidades de San Justo, Virrey del Pino y Vicente López.
El nuevo operativo, llevado a cabo por personal del Departamento Investigaciones Especiales, tuvo un antecedente judicial clave.
En mayo, los efectivos habían detenido a tres personas, dos mujeres y un hombre, acusados de protagonizar un robo en un colectivo de la línea 108 a la altura de Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo, donde habían sustraído el celular de una pasajera.
Sin embargo, según informaron fuentes policiales, poco después las dos mujeres que habían sido aprehendidas en esa oportunidad quedaron en libertad por resolución de las autoridades judiciales competentes.
Las pericias que las delataron
La investigación no terminó ahí. A partir de pericias realizadas sobre los celulares que fueron incautados durante ese operativo, sumado a la elaboración de diversos análisis informativos y tareas de campo, los efectivos establecieron que tanto las dos liberadas como otras dos mujeres estaban vinculadas a la banda criminal y que poseerían relación directa con diferentes robos cometidos en otros colectivos bajo la misma modalidad.
Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29 a cargo de Nancy Rodríguez y con intervención de la Secretaría N°152 de Federico Laderach, autorizó la detención de las cuatro sospechosas.
De esta forma, la Policía Federal llevó a cabo cuatro allanamientos en las localidades bonaerenses de San Justo, Virrey del Pino y Vicente López, concretando la captura de las mujeres y el secuestro de dos celulares que podrían contener información relevante para la causa.
Las detenidas, tres de ellas argentinas y la restante de nacionalidad peruana, todas mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de “Robo en poblado y en banda”.
Dónde denunciar delitos federales
La Policía Federal Argentina recuerda que la ciudadanía puede denunciar hechos que pudieran constituir delitos federales ante la División Denuncias de Delitos Federales, que brinda atención al público las 24 horas, todos los días del año, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se reciben consultas y denuncias a través del teléfono 4370-5876 y del correo electrónico [email protected]. "Tu información puede ser fundamental para contribuir a la prevención e investigación de estos delitos", recuerdan desde la Policía Federal.
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