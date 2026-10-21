Cayó la banda de los "robos piraña" por ataques en colectivos del AMBA: cuatro detenidas

Las pericias a sus celulares las delataron

Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29 a cargo de Nancy Rodríguez y con intervención de la Secretaría N°152 de Federico Laderach, autorizó la detención de las cuatro sospechosas.

De esta forma, la Policía Federal llevó a cabo cuatro allanamientos en las localidades bonaerenses de San Justo, Virrey del Pino y Vicente López, concretando la captura de las mujeres y el secuestro de dos celulares que podrían contener información relevante para la causa.

Dos de ellas habían sido detenidas en mayo, pero luego quedaron en libertad

Las detenidas, tres de ellas argentinas y la restante de nacionalidad peruana, todas mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de “Robo en poblado y en banda”.

Dónde denunciar delitos federales

La Policía Federal Argentina recuerda que la ciudadanía puede denunciar hechos que pudieran constituir delitos federales ante la División Denuncias de Delitos Federales, que brinda atención al público las 24 horas, todos los días del año, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se reciben consultas y denuncias a través del teléfono 4370-5876 y del correo electrónico [email protected]. "Tu información puede ser fundamental para contribuir a la prevención e investigación de estos delitos", recuerdan desde la Policía Federal.